COVID-19: aucun nouveau cas rapporté lundi

La Santé publique du Nouveau-Brunswick n’a rapporté aucun nouveau cas confirmé de COVID-19, lundi.

Il y a toujours 15 cas actifs dans la province; 12 dans la région de Moncton et 3 dans la région de Frericton. Personne ayant contracté le virus n’est présentement hospitalisé.

Six nouveaux cas ont été rapportés le weekend dernier. Quatre de ces six cas sont liés à des voyages internationaux et les deux autres ont été en contact avec des cas antérieurs connus.

Depuis le début de la pandémie, 186 personnes ont reçu un test positif au Nouveau-Brunswick. Deux personnes sont décédées, 169 se sont rétablies et il y a 15 cas actifs.