Épidémie de vols de véhicules dans Kent

Le Groupe de la réduction de la criminalité du District du Sud-Est de la GRC enquête sur des entrées par effraction et sur une dizaine de vols de véhicules survenus au cours des trois dernières semaines.

Des voitures, des VUS et des camions ont été volés à divers endroits dans le comté de Kent, dont à Saint-Antoine, à Bouctouche, à Notre-Dame, à Sainte-Anne et à Richibucto.

Les vols sont survenus principalement pendant la nuit et, la plupart du temps, le véhicule était garé dans l’entrée de la résidence, près du garage ou de la maison.

Dans certains cas, les portes du véhicule n’étaient pas verrouillées, et les clés étaient à l’intérieur.

«Il s’agit d’un crime d’occasion. Il ne faut que quelques secondes pour montrer à bord d’un véhicule et démarrer si les portes ne sont pas verrouillées et que les clés sont à l’intérieur, a déclaré le caporal Ricky LeBlond, du Détachement de Richibucto de la GRC. Pour éviter de tels vols, nous demandons aux propriétaires de verrouiller les portes de leur véhicule et de ne pas laisser les clés à l’intérieur.»

Pendant la même période, la police s’est aussi rendue sur les lieux de plaintes en lien avec des entrées par effraction dans des immeubles et des vols dans des véhicules. Pour l’instant, rien n’indique qu’il pourrait y avoir un lien entre ces incidents.

Quiconque a de l’information à cet égard est prié de communiquer avec la GRC au 523-4611 ou, anonymement, avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477.