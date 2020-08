Le Dr Ngola victime d’«une tactique politique», selon son avocat

Le médecin soupçonné d’être à l’origine de l’éclosion de la COVID-19 ayant frappé le Restigouche en mai pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.

Les avocats du Dr Jean-Robert Ngola ont appris récemment que leur client était cité à comparaître au Palais de justice de Campbellton le 26 octobre. Il sera à ce moment probablement accusé relativement à l’alinéa 24 (1) (b) de l’ordonnance obligatoire des mesures d’urgence.

Cet avis de comparution fait suite à une plainte déposée le 30 mai par le gouvernement Nouveau-Brunswick de concert avec le Réseau de santé Vitalité. Il concerne une personne qui ne se serait pas mise en isolation préventive de 14 jours à son retour d’un voyage à l’extérieur de la province comme le stipule l’arrêt sur les mesures d’urgence.

«Nous ne pouvons dévoiler formellement l’identité de la personne à ce moment-ci, car aucune accusation n’a encore été déposée. Mais nous avons bien fait parvenir une citation à comparaître à un citoyen de la région de Campbellton qui n’aurait pas respecté l’ordonnance de la Loi sur les mesures d’urgence. Dans ce cas-ci, l’individu n’aurait pas respecté les consignes de confinement à son retour de voyage», confirme le gendarme Hans Ouellette, porte-parole de la GRC.

M. Ouellette a précisé au passage qu’il ne s’agit pas ici d’accusations en vertu du Code criminel. D’ailleurs, le corps policier a déjà annoncé qu’aucune accusation de cette nature ne sera déposée.

Le Dr Ngola est celui que le Santé publique soupçonne d’être à la base de l’éclosion de la COVID-19 survenue dans la région du Restigouche (zone sanitaire 5) en mai. En entrevue à la radio de Radio-Canada, il avait avoué s’être rendu au Québec afin d’y chercher sa fille âgée de 4 ans. Il serait ensuite retourné travailler sans s’être mis en auto-isolement.

À la suite de cette éclosion, une quarantaine de personnes ont contracté le virus, dont plusieurs résidents d’un foyer de soins et des travailleurs de la santé. Deux octogénaires résidant au Manoir de la Vallée d’Atholville sont d’ailleurs décédées après avoir contracté le virus.

Cette éclosion a retardé de quelques semaines le déconfinement de la zone 5, ce qui a provoqué de lourdes pertes économiques pour les commerçants de la région. Le gouvernement avait imputé cette éclosion à un professionnel de la santé ne s’étant pas auto-isolé après un voyage personnel hors de la province. Très rapidement, le nom du Dr Ngola a surgi dans les médias sociaux.

«Mauvaise foi»

Contacté au sujet de cet avis de convocation, l’avocat de M. Ngola, Me Joël Étienne, n’a pas accordé d’entrevue formelle au journal. Il a toutefois fait parvenir une missive détaillée dans laquelle il confirme avoir reçu le document en question.

Disant avoir voulu être discret jusqu’ici par respect des procédures judiciaires, Me Étienne a décidé de se faire plus vocal en raison de la décision des autorités, une décision qu’il n’hésite d’ailleurs pas à qualifier de «mauvaise foi». Celui-ci va même jusqu’à remettre en question la réelle motivation du gouvernement provincial dans ce dossier.

«À notre avis, volontairement, sur ce que l’on pense être à la 11e heure d’une annonce d’une élection provinciale, les autorités du Nouveau-Brunswick trompent le public et les médias sur la nature du résultat de l’enquête policière concernant le Dr Ngola. S’agit-il d’une tactique politique avant l’annonce des élections provinciales afin d’essayer de promouvoir et de favoriser le premier ministre Higgs?», questionne ouvertement l’avocat.

Si des accusations sont bel et bien déposées contre le Dr Ngola en octobre, l’avocat soutient que son équipe a bien l’intention de le défendre, et ce, «même si ce sont des affaires jugées par ailleurs plutôt bénignes dans notre système juridique», dit-il, maintenant qu’à ses yeux, le Dr Ngola est absolument innocent de tout acte répréhensible.

S’il est trouvé coupable, le médecin risque tout au plus une contravention.

À noter que le Dr Ngola n’exerce plus dans la province. Il travaille plutôt à Louiseville, près de Trois-Rivières, depuis quelques semaines.

Le Dr Ngola a par ailleurs toujours émis de sérieux doutes quant à l’étiquette du patient «zéro» à la base de l’éclosion.

Poursuite en parallèle

Me Étienne laisse par ailleurs entendre que le possible dépôt d’accusations ne refroidira en rien ses ardeurs en ce qui a trait à la poursuite judiciaire entamée contre le gouvernement provincial et le réseau Vitalité.

L’avocat estime que son client a été injustement identifié et qu’il a été utilisé comme bouc émissaire de l’éclosion. Bref, il estime que le droit du Dr Ngola à la confidentialité a été bafoué par les deux organisations.

«Par conséquent, notre équipe a bien l’intention d’entamer des poursuites judiciaires contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Vitalité pour son inconduite dans les affaires de Ngola. Le moment et le mode d’ouverture de la procédure nous appartiennent, et le public sera informé de nos futurs dépôts, car les procédures judiciaires sont publiques au Canada», écrit Me Étienne.

Estimant que son client a été lésé dans ses droits humains, l’équipe de défense de Ngola a aussi chargé un expert afin de vérifier s’il y a eu racisme et/ou racisme systémique dans cette affaire, notamment de la part du premier ministre, de son cabinet, du Réseau de santé Vitalité et de la GRC.