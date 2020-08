Les Néo-Brunswickois conviés aux urnes le 14 septembre

Blaine Higgs fait le pari d’aller se chercher une majorité à l’Assemblée législative durant la pandémie de COVID-19.

Le premier ministre a visité la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, lundi après-midi, pour lui demander de dissoudre l’Assemblée législative pour permettre des élections générales le 14 septembre.

M. Higgs espère que 28 jours suffiront pour convaincre l’électorat de lui donner la majorité qu’il réclame pour affronter une seconde vague éventuelle de COVID-19 et piloter la reprise de l’économie.

«Les gens du Nouveau-Brunswick devront décider qui peut les guider à travers l’inconnu qui pourrait surgir au cours des mois et des années à venir.»

Blaine Higgs a confié avoir consulté la médecin-hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell, qui lui aurait affirmé qu’il est possible d’organiser des élections de façon sécuritaire malgré la pandémie.

Il a justifié sa décision de déclencher des élections deux ans plus tôt que prévu en accusant le Parti libéral de refuser de collaborer avec lui.

«Je voulais que notre approche collaborative continue pour les prochains deux ans. Mais ça ne sera pas possible parce que l’opposition a dit non. Ils ont quitté la table et ont renoncé à un effort sincère de faire passer les gens du Nouveau-Brunswick avant la politique.»

M. Higgs avait offert aux partis d’opposition la semaine dernière de conclure une entente qui aurait garanti la survie de son gouvernement minoritaire jusqu’en 2022 ou jusqu’à la fin de la pandémie.

Le chef du Parti libéral, Kevin Vickers, a quitté la table de négociation, vendredi, en affirmant que le premier ministre cherchait simplement à s’arroger tous les pouvoirs pour deux ans tout en muselant l’opposition.

M. Vickers a rappelé lundi après le déclenchement des élections que les libéraux s’étaient engagés à ne pas faire tomber le gouvernement jusqu’au 31 mars 2021 afin d’éviter que la province ne se retrouve en élections durant la pandémie.

«Les Néo-Brunswickois se retrouvent avec une élection dont ils ne veulent pas et dont ils n’ont pas besoin», a-t-il déclaré après l’annonce du premier ministre.

«Le premier ministre a choisi l’opportunisme politique au lieu de la santé et la sécurité des citoyens.»

Le chef du Parti vert, David Coon, a également blâmé Blaine Higgs pour avoir déclenché des élections

«Les gens vont être choqués d’apprendre qu’il va y avoir des élections. Les personnes dans chaque coin de la province sont inquiètes pour leur santé, la santé de leurs enfants et celles des aînés en raison de la pandémie. C’est incroyable que M. Higgs lance une élection maintenant.»

Même celui qui a permis à M. Higgs de rester au pouvoir durant 21 derniers mois, Kris Austin, le chef de l’Alliance des gens, s’en est pris à lui pour avoir précipité la province en élections.

Les élections municipales qui devaient avoir lieu en mai ont été reportées en raison de la pandémie et on ne sait toujours pas quand elles auront lieu, a rappelé M. Austin.

«Le premier ministre est en train de dire que ce n’est pas correct d’avoir des élections municipales, mais que c’est tout à fait correct d’avoir des élections provinciales.»

Au moment du déclenchement des élections, les progressistes-conservateurs et les libéraux comptaient 20 députés chacun à l’Assemblée législative.

Le Parti vert et l’Alliance des gens en comptaient trois chacun. Un député siégeait à titre d’indépendant et deux circonscriptions étaient vacantes.

Lors du dernier scrutin, en septembre 2018, les progressistes-conservateurs ont remporté un siège de plus que les libéraux même si ces derniers ont remporté le vote populaire.

Le Parti libéral avait recueilli 37,7% des voix contre 31,8% pour le Parti progressiste-conservateur.

L’Alliance des gens et le Parti vert avaient reçu 12,5% et 11,8% respectivement.

Quatre députés, trois progressistes-conservateurs et une libérale, ont déjà annoncé qu’ils ne solliciteraient pas de nouveau mandat.

Il s’agit du ministre Carl Urquhart et des députés Bruce Northrup, Stewart Fairgrieve et Cathy Rogers.

Un parti doit remporté 26 circonscriptions pour posséder la majorité des sièges à l’Assemblée.