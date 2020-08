Les pêcheurs veulent des sanctions contre le braconnage

L’Union des pêcheurs des Maritimes (UPM) accuse des Autochtones de pratiquer de la pêche illégale au Nouveau-Brunswick. Elle réclame au gouvernement fédéral des sanctions.

«Il y a des endroits où les gens pêchent hors saison ou avec des casiers illégaux qui n’ont pas de marquage. Ça peut arriver sur nos côtes, au Nouveau-Brunswick, particulièrement là où il y a certaines Premières Nations, comme dans les coins de Richibouctou et de Neguac», prétend le directeur de l’UPM, Martin Mallet.

Il avance aussi que des Autochtones profitent de leur droit ancestral de pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles pour vendre des homards, par exemple. Il assure que cette pratique est hors-la-loi.

Les communautés autochtones d’Elsipogtog, d’Indian Island et d’Esgenoôpetitj n’ont pas répondu aux demandes d’entrevue de l’Acadie Nouvelle.

Colère contre le gouvernement fédéral

«La colère n’augmente pas contre les Premières Nations, mais contre le gouvernement actuel, précise M. Mallet. Ça fait plus d’un an qu’on met beaucoup d’énergie à essayer de le convaincre de s’occuper de la pêche illégale.»

Pour appuyer ses revendications, l’UPM a communiqué le 14 août un sondage qu’elle a commandé à Nanos Research. Cette entreprise l’a réalisé auprès de 1094 Canadiens en juillet (avec une marge d’erreur de plus ou moins 3 points de pourcentage 19 fois sur 20).

Le sondage démontre notamment que 70% des Canadiens pensent que le gouvernement devrait s’assurer que tout le monde respecte ses règlements visant à garantir une pêche durable.

Le relationniste de Pêches et Océans Canada (MPO), Barre Campbell affirme toutefois que le gouvernement surveille la pêche. Il ajoute que cette activité autochtone à des fins alimentaires, sociales et rituelles est autorisée en dehors de la saison commerciale.

Des droits ancestraux

La Cour suprême du Canada a garanti ce droit dans son arrêt Sparrow de 1990, sous réserve néanmoins de considérations comme la conservation des ressources naturelles.

À la suite de ce jugement, le gouvernement fédéral a négocié des ententes avec la grande majorité des Premières Nations de l’Atlantique, leur permettant d’obtenir des permis de pêche commerciaux existants contre l’établissement de limites sur les quantités de poissons attrapés, par exemple.

«Les individus qui décident de pêcher [au-delà des termes des ententes] sont difficilement arrêtables, observe néanmoins l’ancien directeur des pêches autochtones dans le nord et l’est du Nouveau-Brunswick au MPO, Bernard Thériault. Le gouvernement hésite à accuser du monde, car il n’a pas beaucoup de succès en cour. Ses agents vont surtout saisir des trappes qui ne sont pas numérotées.»

M. Campbell évoque également l’arrêt Marshall rendu par la Cour suprême en 1999, qui a assuré à 34 Premières Nations mi’kmaq et malécite du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Gaspésie le droit de chasser, de pêcher et de cueillir pour s’assurer une «subsistance convenable».

Des négociations de réconciliation

«Le Ministère travaille avec les Premières Nations dans le cadre du processus de négociation sur la Réconciliation pour mettre en œuvre ce droit», précise-t-il.

Un Canadien sur deux déclare d’ailleurs que la réconciliation avec les Autochtones est une raison valable ou assez valable pour établir un cadre réglementaire spécifique pour ces derniers, selon le sondage de Nanos Research.

Le MPO a déjà fourni à des Premières Nations des permis de pêche, des bateaux et des engins dans le cadre d’un investissement de 354 millions $ entre 2000 et 2007. En 2019, il a signé des ententes valables pour dix ans avec les communautés d’Elsipogtog et d’Esgenoôpetitj.

«Ça a limité la pêche illégale des Autochtones (exception faite de la Nouvelle-Écosse), croit M. Thériault. Elle est probablement au plus bas depuis longtemps en ce moment. Elle n’est pas si dangereuse que ça.»

Exclusion de l’UPM

Quoi qu’il en soit, l’UPM réclame le droit de participer au processus de réconciliation avec les Premières Nations dans les dossiers de pêche.

Le sondage de Nanos Research montre que 80% des citoyens accordent de l’importance à l’existence de négociations tenues entre le gouvernement, des chefs de Premières Nations et des organisations de pêche à propos de la conservation d’un environnement sain et durable.

«Les tables de négociation ne sont pas ouvertes aux membres de l’industrie, assène cependant le communicant du MPO, Barre Campbell. [Mais] le Ministère continue de travailler à rassembler toutes les parties pour permettre un dialogue ouvert et la bonne compréhension de toute question traitée.»

Les permis de la colère

Le 7 août, l’UPM s’est indigné de l’octroi de dix permis de pêche au homard dans la zone 25 (à l’est de la province) aux communautés autochtones locales, dans le cadre d’un processus de réconciliation du gouvernement fédéral.

«Il n’y a eu aucune consultation par rapport à ces nouveaux permis-là, s’indigne le directeur du groupe de pression, M. Mallet. On aurait aimé avoir du temps pour se préparer afin de suggérer au gouvernement une stratégie de communication auprès des pêcheurs commerciaux, de demander de l’aide pour intégrer les nouveaux bateaux à la flottille locale et de discuter d’autres avenues.»

L’UPM affiche de l’inquiétude quant à la viabilité des ressources halieutiques pour lesquelles elle raconte avoir effectué beaucoup d’efforts durant les 15 dernières années.

M. Mallet avance qu’une alternative à la réactivation de dix anciens permis aurait pu être un programme de rachat de licences à des pêcheurs qui prennent leur retraite.

Le consultant en pêche commerciale, Jean Saint-Cyr a toutefois mis ces craintes en perspective pour Radio-Canada. Il a compté 1138 permis attribués pour la pêche au homard sur la côte est du Nouveau-Brunswick et a constaté un bon état de la population de crustacés (compte tenu de l’augmentation des débarquements ces dernières années).