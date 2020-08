L’institut de Memramcook pourrait être vendu par le gouvernement

Le gouvernement de Blaine Higgs discute avec diverses parties en vue d’une possible vente de l’institut de Memramcook, un édifice important dans le patrimoine de l’Acadie.

Un porte-parole confirme que le gouvernement a reçu des déclarations d’intérêt de «diverses parties» en vue de l’achat de l’institut de Memramcook.

L’Acadie Nouvelle a demandé au gouvernement de préciser s’il s’agissait d’offres non-sollicitées ou si l’institut était à vendre.

Mais Jeremy Trevors, porte-parole du ministère des Transports et de l’Infrastructure, a refusé de nous fournir plus de détails pendant que les discussions sont en cours.

Il précise toutefois que le gouvernement est toujours propriétaire de l’institut à l’heure actuelle.

Michel Gaudet, maire de Memramcook, demeure prudent. Il veut attendre d’en savoir plus sur les acheteurs potentiels et sur leurs intentions.

Le maire affirme qu’il a contacté le cabinet du premier ministre et le bureau du ministre des Transports pour en savoir plus à ce sujet, mais qu’il n’a pas obtenu de réponse.

Le gouvernement avait abandonné la rénovation de cet édifice en 2018, lors du dépôt de son premier budget d’immobilisations, mais avait complété la rénovation des fenêtres et des murs pour protéger l’intérieur des éléments.

À l’époque, le gouvernement conservateur avait aussi mis la hache dans plusieurs autres projets d’infrastructure, dont celui du dédoublement de la route 11, du Musée du Nouveau-Brunswick à Saint-Jean et de l’édifice du Centenaire à Fredericton.

Par la suite, le premier ministre Blaine Higgs avait dit vouloir un plan clair quant à l’utilisation de l’institut avant d’accorder du financement à sa rénovation.

Depuis ce temps-là, la communauté attend toujours de savoir ce qui en adviendra, selon le maire.

«On veut quelque chose qui peut bénéficier au village et à la communauté. Dès le début, on a dit que le village était prêt à investir des fonds pour aménager un centre communautaire sur le premier étage.»

Cela aurait aussi été un espace de travail pour «différents organismes à but non lucratif», et des plans proposaient la mise en place d’une cuisine communautaire et d’une garderie, selon le maire.

Michel Gaudet affirme qu’il ne s’oppose pas à la vente en autant que «ce soit bon pour le village.»

Megan Mitton, députée verte de Memramcook-Tantramar, n’a pas non plus été mise au parfum des discussions concernant la vente de l’édifice.

«Je n’ai pas vraiment entendu parler de ça, mais je pense que les gens de la communauté ne veulent pas que l’institut reste vide. Il y a du potentiel que c’est positif pour la communauté. Ma réaction va dépendre de qui l’achète, et pourquoi», dit la députée.

Elle insiste elle aussi sur l’importance de préserver la chapelle et certaines parties de l’institut «pour que ce soit encore disponible à la communauté.»

Ce n’est pas la première fois qu’un gouvernement songe à vendre l’institut de Memramcook.

La corporation chargée de gérer le bâtiment a fait faillite en 2013. En février 2014, c’est le gouvernement conservateur de David Alward qui avait annoncé son intention de procéder à un appel d’offres pour la vente de l’édifice.

En 2019, des grosses pointures de l’Acadie – dont l’écrivaine Antonine Maillet et l’ancien juge de la Cour suprême Michel Bastarache – ont appuyé l’idée de la création d’une «bibliothèque nationale de l’Acadie» à l’institut de Memramcook à la suite de la suggestion du chroniqueur Rino Morin Rossignol dans l’Acadie Nouvelle.