Remaniement ministériel: de «nouvelles» responsabilités pour Dominic LeBlanc

Chrystia Freeland passe le flambeau des Affaires intergouvernementales à Dominic LeBlanc qui a été assermenté mardi après-midi. Le député acadien s’attend déjà à devoir mettre les mains dans une foule de dossiers.

Dans la foulée de la démission du ministre des Finances Bill Morneau, la vice-première ministre Chrystia Freeland a prêté serment pour le remplacer mardi après-midi.

Dominic LeBlanc devient donc le nouveau ministre des Affaires intergouvernementales, rôle qu’il avait déjà assumé de juillet 2018 à avril 2019. Il devra gérer les relations fédérales-provinciales-territoriales et favoriser l’unité du pays.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, l’homme de confiance de Justin Trudeau a donné un aperçu de la feuille de route qui l’attend.

«Beaucoup des grands dossiers que notre gouvernement entend entreprendre au cours des prochains mois impliquent la collaboration avec les provinces», mentionne-t-il.

«J’ai eu une conversation avec le premier ministre ce matin. Il m’a rappelé que notre gouvernement à l’intention d’être très actif dans plusieurs domaines de politiques publiques. La pandémie nécessite que le gouvernement fédéral soit très présent pour aider les citoyens. Que ce soit sur la question du logement, de la santé publique, de l’assurance médicament, des garderies, il faudra coopérer avec les provinces.»

Les dernières élections fédérales ont mis en relief les fractures qui divisent le Canada. Si M. LeBlanc reconnaît que des défis l’attendent dans certaines régions notamment dans l’Ouest canadien, il constate que le contexte de la pandémie a nécessité une collaboration accrue des gouvernements.

«Le gouvernement fédéral a beaucoup investi et les provinces ont été des partenaires essentiels. Mme Freeland m’a partagé son optimisme», souligne-t-il.

«Je suis très content de reprendre ces fonctions. J’ai eu la chance de développer des relations assez positives avec les premiers ministres Ford de l’Ontario, Horgan de la Colombie-Britannique et Moe de la Saskatchewan.»

Le député de Beauséjour avait quitté ses fonctions l’an dernier au printemps après un diagnostic de lymphome non hodgkinien, une forme de cancer du sang. Il a d’abord amorcé un traitement de chimiothérapie à Moncton, au Nouveau-Brunswick, avant d’être transféré à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, de Montréal, pour une greffe de moelle osseuse.

Aujourd’hui, 11 mois après la greffe, M. LeBlanc affirme que son état de santé s’est amélioré, les derniers tests subis la semaine dernière sont très encourageants.

«Toutes les indications des médecins, à Montréal et Moncton, sont extrêmement positives», souligne-t-il.

Dominic LeBlanc conserve le rôle de Président du Conseil privé de la Reine qu’il a reçu après les élections. Le ministre s’était alors vu confier la tâche de veiller à la mise en oeuvre des promesses électorales de l’équipe libérale, d’assurer la liaison entre le Sénat et le gouvernement et d’élaborer des politiques sur la désinformation en ligne.

L’homme politique entend également s’impliquer dans la campagne électorale provinciale. Il a déjà participé à des collectes de fonds au profit du Parti libéral à Moncton et Fredericton «Si des candidats me demandent que les aider, je vais faire mon possible pour les appuyer. Je vais me concentrer surtout dans le Sud-Est», précise-t-il.