Le Camp Canak renaît et ouvre ses portes à ses premiers clients

Après onze années d’absence, le Camp Canak – un centre d’hébergement et de répit pour personnes à besoins spéciaux – accueille cette semaine ses tout premiers clients.

Le chemin a été long et sinueux, mais au final, le résultat est là. Onze ans après avoir fermé ses portes en raison de problèmes structurels au niveau de la bâtisse, le Camp Canak est à nouveau accessible dans la Communauté rurale de Kedgwick.

Lundi, l’endroit a accueilli ses trois premiers pensionnaires pour la semaine ainsi que quelques clients pour sa programmation de camp de jours. Pour cette première semaine d’activités, les services s’adressaient aux jeunes adultes, soit de 19 à 30 ans. La semaine prochaine, ce sera au tour des plus âgés, de 31 à 65 ans, et d’autres groupes d’âge sont à venir.

«Notre programmation est lancée pour de bon», soutient la directrice de l’établissement, Stéphanie Thériault.

Le projet en soi frôle les 2 millions $. Les travaux de construction se sont terminés en juillet avec un léger retard sur l’échéancier initial, un délai attribuable à la pandémie de la COVID-19. Selon la directrice, il manque encore quelques items en attente de livraison, comme des miroirs et des tables de chevet.

«Mais rien de majeur. On ne voulait pas attendre et retarder davantage notre ouverture», note Mme Thériault.

Lundi, toute l’équipe du camp était fébrile pour ce moment historique. Aux dires de la directrice, une belle énergie s’est installée au sein de l’équipe qui travaille déjà ensemble depuis plusieurs semaines.

«On était tous très excités lors de l’ouverture, et même un peu stressés sur les bords, car on attendait ce moment avec beaucoup d’impatience depuis le début de l’été. On avait tous très hâte de recevoir nos premiers clients et je sais qu’eux aussi avaient très hâte de venir. C’est aussi un grand soulagement pour la communauté puisqu’elle attendait ce moment depuis des années», mentionne Mme Thériault.

Selon la directrice, l’attente va d’ailleurs bien au-delà des seules frontières du Restigouche.

«On sait que beaucoup de familles d’un peu partout en province souhaitaient énormément la réouverture du camp, car il n’y a que très peu d’établissements qui offrent ce service et qui l’offrent à longueur d’année. Pour plusieurs familles, il s’agit d’un service indispensable et on sait que son absence a pesé lourd», souligne Mme Thériault.

La clientèle du camp est vraiment variée, soit des personnes ayant une déficience intellectuelle, physique, faisant partie du spectre de l’autisme.

«Nous avons des activités de tous les genres et que nous adaptons en fonctions des capacités de nos clients. On a du karaoké, des feux de joie, des ateliers culinaires, du yoga, de la pêche, des balades en canots… Ce ne sont pas les activités qui manquent», explique Mme Thériault, notant que ces activités vont toutefois plus loin que le simple divertissement.

«C’est certain que l’objectif, c’est qu’ils aient du plaisir, mais on veut aussi développer leur autonomie et leurs relations interpersonnelles», dit-elle.

Si le camp est apprécié des clients, il l’est aussi de leur famille qui bénéficie d’un répit de quelques jours sachant que leur proche s’amuse et est entre bonnes-mains.

Le camp contient une vingtaine de chambres pouvant accueillir un client, voire même davantage au besoin. Cela dit, en raison de la pandémie, celui-ci ne peut – et jusqu’à nouvel ordre – en accueillir qu’une dizaine à la fois.

La construction du Camp Canak a pris fin cet été. Lundi, ce dernier a accueilli ses premiers clients. – Gracieuseté

Patience récompensée

Parmi les personnes qui attendaient avec grande impatience cette grande réouverture, on retrouve notamment la présidente du conseil d’administration du Camp Canak, Margot Bujold. Avec l’aide de son équipe, elle a dédié la dernière décennie à remettre le camp sur pieds.

«Mais plus qu’une bâtisse, c’est surtout un service que nous voulions redonner à la population. Le camp, c’est une source de grandes fiertés pour toute notre grande région, et on sait à quel point c’est un service qui est apprécié», indique-t-elle, vantant au passage les qualités de l’équipe de direction et d’animation du camp.

Lundi, Mme Bujold a eu le privilège d’assister à l’arrivée des premiers clients. Et l’émotion était aussi au rendez-vous.

«C’était très émouvant, mais pour les bonnes raisons. On était tous vraiment joyeux de voir des clients revenir au camp. Ça faisait chaud au cœur, surtout que deux d’entre eux étaient d’anciens utilisateurs et ils étaient tellement contents, ça paraissait dans leurs visages. Ça, ça n’a pas de prix.»