Le DSFNO souhaite une rentrée scolaire tout en douceur

À seulement trois semaines du retour prévu des élèves en classe, le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) dit souhaiter une rentrée scolaire tout en douceur.

«C’est une rentrée qui sera certainement très différente des autres rentrées scolaires qu’on a connues jusqu’à maintenant», a affirmé Luc Caron, le directeur général du DSFNO.

Réduction du nombre d’élèves en classe et dans les autobus, enseignement mixte à l’école et la maison pour les plus vieux, port du masque, distanciation, protocoles de nettoyage jamais vu… le retour en classe prévu en septembre s’annonce effectivement hors de l’ordinaire.

La direction du DSFNO se veut toutefois rassurante et affirme que les derniers préparatifs en vue de cette rentrée vont bon train.

«L’apprentissage va se poursuivre, ça c’est une bonne nouvelle», a indiqué Luc Caron lors d’une rencontre avec des représentants des médias du Madawaska, lundi.

Même si les parents ont eu droit plus tôt cet été à un aperçu de ce à quoi ressemblera la prochaine année scolaire, les écoles de la province soumettront prochainement aux familles un plan opérationnel qui va détailler cette rentrée en classe.

«On sait que cela va apporter des inquiétudes et plusieurs questions et causer un peu de grogne. On vit quelque chose que l’on a jamais vécu auparavant. Ça va déranger, mais on fait ça pour assurer la sécurité des jeunes et du personnel», a souligné le dirigeant du district scolaire qui accueille dans ses écoles un peu plus de 5000 élèves.

Ce plan doit entre autres dresser les paramètres entourant la gestion quotidienne des activités à l’école, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des salles de classe, question de respecter les directives émises par la Santé publique de la province.

Le DSFNO se dit prêt à faire face à la musique et à offrir des milieux propices aux apprentissages.

«Avec un seul élève par banc dans les autobus, ça met une énorme pression sur le système de transport scolaire. Nous sommes contents de dire que le service de transport est offert à 100% pour nos jeunes», illustre Luc Caron, tout en invitant les parents à apporter eux-mêmes leurs enfants à l’école afin d’alléger la demande d’autobus sur les routes et de permettre à ceux-ci de circuler avec deux fois moins d’élèves à bord.

Ce sont les élèves du niveau secondaire qui verront les changements les plus significatifs lors de la prochaine rentrée scolaire.

Alors que les élèves de la maternelle à la 8e année seront à l’école à plein temps, ceux du secondaire seront présents physiquement à l’école un jour sur deux et feront partie d’un milieu d’apprentissage dit mixte, soit à la fois à l’école et en ligne.

Quelques rares établissements scolaires pourraient toutefois accueillir ces élèves à temps plein, a laissé savoir la direction du district scolaire.

«Nous avons mis le paquet pour donner de la formation et outiller notre personnel à composer avec cette nouvelle réalité. L’apprentissage en ligne va devenir une composante essentielle à tous les niveaux, tout notre personnel doit être prêt», a indiqué le directeur général du DSFNO.

«Notre plus grand défi est d’assurer une rentrée qui se passe en douceur. Nos jeunes et les familles ont besoin de cet environnement scolaire là, nous devons être à la hauteur pour répondre à ces besoins», a résumé Luc Caron.

La présidente du Conseil d’éducation de district du DSFNO s’est dite plus que satisfaite du travail effectué par la direction du District afin d’offrir une rentrée scolaire harmonieuse.

«Certains parents sont inquiets, mais tout a été fait pour assurer la sécurité des enfants et du personnel scolaire», a affirmé Francine Cyr.