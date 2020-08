Le maire Kevin Haché veut se porter à nouveau candidat PC dans Caraquet

Le maire de Caraquet, Kevin J. Haché, a confirmé mardi après-midi qu’il avait rempli le formulaire de candidature afin de représenter à nouveau le Parti progressiste-conservateur dans la circonscription de Caraquet aux élections du 14 septembre.

S’il remporte l’investiture, dont la date de présentation n’a pas encore été déterminée, ce sera une deuxième tentative en politique provinciale pour l’avocat de formation. En 2018, il avait perdu par près de 3600 voix aux mains de la libérale Isabelle Thériault.

Dans un court message publié sur sa page Facebook, M. Haché affirme vouloir se battre pour garder les services d’urgence à l’hôpital, les droits linguistiques pour les francophones et les autres acquis, qu’il n’a pas nommés.

«Comme vous le savez, je me suis présenté il y a deux ans et cela n’avait pas fonctionné. Je vous demande de me faire confiance et je considère que je serai un excellent candidat pour vous», a-t-il indiqué dans son allocution.

Pour le moment, M. Haché est la seule personne qui a confirmé ouvertement vouloir défendre les couleurs de l’équipe du premier ministre Blaine Higgs dans l’une des quatre circonscriptions de la Péninsule acadienne.

Le congrès d’investiture du Parti PC prévu dans Tracadie, programmé pour le dimanche 16 août, a été reporté.