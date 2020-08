Promotion du tourisme: les entrepreneurs du nord se sentent oubliés

Le ministère du Tourisme aurait consacré plus de 500 000$ à la promotion du tourisme intraprovinciale cette année. Les entrepreneurs du nord de la province se sentent pourtant désavantagés par rapport à ceux du sud.

Des intervenants touristiques du nord ne croient pas que Fredericton en fait assez pour inciter les gens du sud à visiter le nord de la province.

Au début du mois, Événements Bathurst-Chaleur ne s’était d’ailleurs pas gêné pour dénoncer le gouvernement.

Selon l’organisme, les atouts de cette région, dont les sentiers de randonnée, de quad et de vélo, les plages et les terrains de golf, ne seraient pas «mis en valeur ou financés adéquatement» comparativement à d’autres attraits touristiques de la province.

Au Restigouche, le président de l’Association Touristique (ATR), Gaétan Cormier, partage le même sentiment.

Il rappelle toutefois que la région était désavantagée bien avant l’arrivée de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Le président a toujours du mal à digérer l’abolition de la version imprimée du guide provinciale, les réductions du budget touristique et la fermeture des centres d’informations dans le Restigouche.

Du côté de l’Office du Tourisme de la Péninsule, Julien Hachey, le coordonnateur marketing, indique qu’il ressent les mêmes injustices que ses collègues du nord, mais précise qu’il n’a pas à se plaindre au sujet de la saison touristique 2020.

«Les régions du Sud ont toujours eu un avantage sur nous et ça n’a pas changé avec la COVID-19. Il n’y a pas eu de pertes ou de gains.»

Si M. Hachey se montre optimiste, c’est parce que la saison touristique dans la Péninsule se serait avérée meilleure que prévue.

«Le gouvernement a fait une publicité globale. Nous n’avons pas été mis en priorité, mais nous n’avons pas été oubliés non plus», a-t-il indiqué.

L’Office du Tourisme Madawaska n’était pas disponible pour commenter le dossier.

Efforts publicitaires

Dans un article publié le 4 août par l’Acadie Nouvelle, Allen Bard, le directeur des parcs et attractions au ministère du Tourisme, affirmait que son ministère s’efforçait cet été à inciter les touristes du sud de la province à visiter le nord, et vice-versa.

Cette déclaration avait fait sursauter ceux qui s’estimaient jusque-là délaissés en cette période de pandémie.

Nous avons donc relancé la balle à M. Bard et au ministère du Tourisme pour savoir ce qui avait été fait jusqu’à présent.

Cet été, la province aurait consacré un total de 500 650$ pour promouvoir les voyages au Nouveau-Brunswick auprès de ses résidents.

L’an dernier, la seule campagne qui visait spécifiquement le tourisme intraprovinciale n’avait couté que 8200$.

Jusqu’en de septembre, le Ministère du Tourisme souligne qu’il devrait lancer une nouvelle campagne de publicité qui ciblera des marchés particuliers sur les réseaux sociaux.

«Les gens ne sont pas toujours au courant de ce qui est offert dans les différents parcs de la province», souligne M. Bard. On veut donc mettre l’accent là dessus.»

Cette campagne tentera aussi de cibler des marchés «non traditionnels», a fait savoir le directeur.

Au parc Sugarloaf, par exemple, les publicités pourraient mettre à l’avant les sentiers pédestres et le remonte-pente afin d’inciter de nouveaux visiteurs qui ne sont pas nécessairement attirés par le vélo de montagne.

Initiative de remboursement

À la mi-juillet, le gouvernement provincial avait aussi lancé une initiative de remboursement pour inciter les gens à visiter leur province.

Ceux-ci peuvent désormais recevoir jusqu’à 200$ de remboursement sur leur déplacement, hébergement, activité et nourriture lorsqu’ils voyagent à l’intérieur du Nouveau-Brunswick.

De plus, le ministère du Tourisme espère, au cours des prochaines semaines, embaucher des influenceurs pour promouvoir ses différents attraits en ligne.

«Notre stratégie est fluide. On va voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et au cours des trois ou quatre prochaines semaines on va s’ajuster et s’assurer de mettre l’accent sur ce qui fonctionne le mieux», a précisé M. Bard.