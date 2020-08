Robert Gauvin libéral: appuis dans Shippagan-Lamèque-Miscou

Le choix de Robert Gauvin n’a pas surpris beaucoup de monde dans sa désormais ancienne circonscription électorale de Shippagan-Lamèque-Miscou.

Plusieurs citoyens rencontrés au hasard d’une petite tournée sur les îles ont salué le courage et l’honnêteté du nouveau candidat libéral dans Baie-de-Shediac-Dieppe.

D’autres ont même affirmé, à mots à peine couverts, que les carottes étaient cuites pour les bleus et que les rouges balaieront aisément les quatre sièges en jeu dans la Péninsule acadienne.

«Il a bien fait! Je lui lève mon chapeau!», a commenté René Chiasson, de Shippagan, rencontré dans le stationnement d’un populaire café où le député indépendant depuis février allait souvent y rencontrer ses électeurs le dimanche matin.

«Au commencement, tout était beau, mais Higgs a tout viré de bord. Une chance qu’on a eu Robert dans le dossier des urgences. Au moins, il sera respecté avec les libéraux», a avoué celui qui a voté pour lui en 2018 parce qu’il était honnête.

Roland Larocque, de Lamèque, dit lui aussi que le changement d’allégeance de M. Gauvin est «une bonne chose».

«Je suis d’accord avec ce qu’il a fait. Il est bien mieux avec les libéraux», juge-t-il.

Un autre client du café, un résident d’Inkerman qui n’a pas voulu s’identifier, a félicité le nouveau membre de l’équipe Vickers, mais il admet que le père de Robert, Jean Gauvin, un vrai conservateur, a dû se retourner dans sa tombe mardi matin.

«Moi aussi, je suis d’accord avec ce qu’il fait. Higgs est contre les francophones et Robert s’est tenu debout pour les Acadiens. Il a grandi à mon point de vue», a-t-il déclaré.

Yvon Noël, de Petite-Lamèque, n’a pas voulu s’avancer, à savoir si l’ancien vice-premier ministre sous l’administration Higgs a bien fait de virer son capot de bord. Il croit cependant qu’il est peut-être tombé malgré lui dans le piège de la politique.

«C’est comme s’il s’asseyait sur une chaise électrique. Pour moi, c’est un moyen de l’éliminer de la politique. Robert veut devenir premier ministre, c’est ce que je perçois. Les libéraux le laisseront-ils faire? Chose certaine, les conservateurs sont morts dans Shippagan-Lamèque-Miscou. Morts et enterrés», souligne-t-il.

Entre deux préparations de pizzas dans une boucherie et dépanneur de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Anita Mallet a applaudi la décision de Robert Gauvin.

«Il vient de gagner des points avec moi. Il a montré qu’il est humain. Il a donné la priorité à sa famille. Pour nous, c’est une perte, mais la politique reste la politique. On en aura un autre», réfléchit-elle tout haut.

Président de l’Association progressiste-conservatrice de Shippagan-Lamèque-Miscou, Gildard Chiasson dit respecter la décision de son ancien poulain, mais il affirme que cela l’a déçu.

«On avait mis notre confiance en lui, mais c’est son choix. Sauf que ça m’a désappointé un peu. On s’est rencontrés et on demeure de bons amis après qu’il ait choisi de devenir indépendant. Il était notre député. Il ne nous a jamais dit ce qu’il allait faire, même si on s’attendait à quelque chose», a-t-il commenté, tout en ajoutant que l’association devrait nommer un candidat dans un jour ou deux.

«Ce sera une très bonne pointure, un gars de la place qui n’ira pas se présenter dans une autre région», a indiqué M. Chiasson dans une pointe dirigée à l’endroit de M. Gauvin.