U de M: les étudiants étrangers peinent à s’inscrire

Conséquences économiques et administratives de la COVID-19, augmentation des frais d’inscription… Les étudiants étrangers voient les obstacles à leur projet d’inscription à l’Université de Moncton (U de M) s’accumuler, alors que l’institution offrira la plupart de ses cours en ligne à la rentrée.

«Est-ce que ça vaut la peine de payer plus pour un service moindre? C’est ça la question», résume le président de l’association des étudiant.e.s internationaux du campus de l’U de M (AEICUM), Mohamed Bouya Ely Vall.

Jusqu’à présent, l’université acadienne lui a permis d’être un modèle de réussite. Le jeune homme originaire du désert de Mauritanie (au nord-ouest de l’Afrique) est récipiendaire de la Bourse d’études au Canada, qu’il a gagnée avec 15 autres étudiants étrangers parmi 500 candidatures en 2020.

L’actuel chercheur en maîtrise était pourtant incapable de s’exprimer correctement en français et en anglais il y a seulement cinq ans à son arrivée à Moncton!

«J’ai reçu une grande aide personnalisée, applaudit-il. Beaucoup de mes professeurs se sont montrés très gentils et ont vraiment essayé de s’adapter à moi; mais aussi les bibliothécaires, les services psychologiques, les concierges (qui m’envoyaient des mots de motivations) et mes amis. C’est ce qui m’a permis d’atteindre mon niveau.»

Le titulaire de plusieurs autres bourses d’implication étudiante et de leadership souligne également l’importance qu’a eue sa participation aux activités de l’AEICUM dans son intégration et la constitution de son réseau de connaissances.

Craintes d’un service moindre

«Ma crainte, c’est qu’il n’y ait pas de cours sur place l’année prochaine, exprime-t-il. Est-ce que tout ce qui a joué un rôle parfait dans ma réussite sera là en ligne? J’en doute. L’expérience étudiante ne va pas être la même du tout. Avec l’association, on essaye d’organiser des activités virtuelles, mais ce n’est pas la même chose. Est-ce qu’il y aura par ailleurs la même qualité d’enseignement?»

L’U de M offrira la grande majorité de ses cours à distance à la session d’automne 2020, selon un document écrit par sa vice-rectrice adjointe à l’enseignement et aux affaires professorales, Elizabeth Dawes.

Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de l’institution, Gilles Roy estime que 80% des étudiants se formeront sur internet à la rentrée.

«La présence sur le campus est requise uniquement dans les programmes pratiques nécessitant l’accès à des équipements ou à des installations spécifiques», a précisé Mme Dawes (les beaux-arts et les sciences physiques, par exemple).

Les bibliothèques Champlain et de l’UMCM continueront par ailleurs de fonctionner, mais à distance, selon elle.

Une augmentation des frais

L’U de M facturera pourtant ces services 8% plus cher aux étudiants étrangers en 2020. Ils devront payer 12 713$ contre 11 771$ en 2019 (soit environ deux fois les frais de scolarité des étudiants canadiens).

«Ça vaut une petite entreprise en Mauritanie, rit M. Bouya Ely Vall à propos de ce pays qui avait un PIB par habitant de 3800$ en 2018, contre 50 000$ au Canada (en parité de pouvoir d’achat). Il y a en plus tellement de dépenses supplémentaires: le logement, les assurances, etc. Je trouve que l’augmentation des frais n’est pas la bonne direction à prendre.»

L’étudiant ajoute que les possibilités de travail sont moindres cet été à cause de la pandémie de COVID-19. Il rappelle aussi que les conséquences économiques de la crise sanitaire touchent le monde entier, pas seulement le Canada, et que les pays d’Afrique n’offrent pas toujours d’assurance emploi.

«Des étudiants internationaux ne sont plus capables de financer leurs études et certains de leurs parents vendent en dernier recours des choses très importantes pour les aider, raconte-t-il en faisant valoir que les enfants sont en outre nombreux en Afrique (Bouya Ely Vall a neuf frères et sœurs). Est-ce que l’U de M connaît leur réalité?»

De longs délais administratifs

La vice-présidente externe de l’AEICUM, Fatoumata Guindo raconte également la longue attente à laquelle elle se confronte, comme beaucoup d’autres, avant de régulariser sa situation au Canada.

«Mon passeport est expiré. J’ai commencé mes démarches en mai et on m’a confirmé son envoi en août, alors que ça prend une semaine normalement, témoigne-t-elle. Heureusement, le ministère de l’Immigration se montre compréhensif et m’a donné un délai pour le recevoir.»

Le gouvernement canadien indique en effet qu’il donne le temps aux demandeurs de permis d’études d’obtenir les documents qui manquent à leur candidature. Il avertit qu’il est lui-même incapable de traiter les demandes normalement et de fournir des échéances précises à cause de la COVID-19.

«Si les étudiants veulent étudier sur place, c’est là que ça se complique un peu parce que la livraison des permis d’études a été mise sur la glace pendant un bon bout de temps», raconte M. Roy.

Une perte financière pour l’U de M

Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de l’U de M espère malgré tout que la plupart des étudiants internationaux ayant commencé un cursus dans son institution y resteront.

Il constate en revanche que seulement 20 nouveaux étrangers y ont été acceptés pour l’instant, alors qu’ils étaient 200 en septembre dernier.

M. Roy prévoit un manque à gagner de 3 millions $ à cause de la baisse du nombre d’étudiants internationaux à l’U de M en 2020. Ils représentaient 22% des inscrits en 2019.

Les revenus de l’Université étaient de 117 millions $ et son déficit de 1 million $ la même année.

«Il reste quand même trois semaines avant la rentrée», appuie le vice-recteur.