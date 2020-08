Autobus en pandémie: les usagers s’adaptent

Codiac Transpo rendra son fonctionnement encore un peu plus normal à partir du 24 août, quand elle demandera à ses usagers de payer ses services. Elle permet déjà le remplissage de ses autobus à 50% de leur capacité depuis le 29 juin. Les passagers semblent prêts. Reportage.

Dans une nouvelle normalité, même les gestes simples sont compliqués.

Le passager débutant reste bête face à la porte avant fermée du bus qui vient de s’arrêter. Il a besoin que le chauffeur lui fasse signe de monter par l’arrière.

Le néophyte saisit alors son masque obligatoire, embarque et choisit une place. Avant la pandémie, il aurait pu s’asseoir n’importe où dans ce bus qu’emprunte un seul autre usager.

Mais voilà, les temps ont changé et Codiac Transpo a condamné la moitié des sièges par des affiches rouges, comme autant d’endroits minés où pourrait exploser une nouvelle vague de COVID-19.

L’entreprise a aussi isolé son chauffeur en tendant à travers le couloir un cordon de sécurité. À partir du 24 août, elle placera autour de lui une barrière de polycarbonate afin d’imposer les entrées par l’avant et les sorties par l’arrière.

Port du masque

Codiac Transpo avertit ses usagers que s’ils ne portent pas de masques et ne respectent pas les mesures de distanciation physique, elle en accueillera moins par autobus. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Le passager décide de s’installer le plus près possible de son homologue, séparé de lui par deux sièges et l’allée centrale, avant de l’interpeller. Portant son masque sur le menton, le quinquagénaire se justifie tout de suite: il a des problèmes de respiration.

«Ma femme, qui a des soucis aux poumons, n’a pas eu de réponse du chauffeur qu’elle a salué parce qu’elle ne portait pas de masque», raconte Mike Chipman.

Codiac Transpo permet pourtant aux personnes souffrant d’asthme, du cœur et des poumons notamment, de ne pas se couvrir la bouche.

«Il n’y a pas de problème, je n’ai pas peur», témoigne en tout cas l’habitant de Moncton à propos de ses trajets quotidiens en autobus, lors desquels il observe un respect des mesures de sécurité.

Il se réjouit en outre de la gratuité du service, qui durera jusqu’au 24 août.

«C’est bon pour beaucoup de personnes, ceux qui n’ont pas d’argent et pour beaucoup d’entreprises», croit-il.

Le citoyen de Moncton, Mike Chipman a enlevé son masque, assurant qu’il a des problèmes de respiration. – Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

Passages moindres

M. Chipman comprend aussi que les bus soient moins nombreux à circuler.

Codiac Transpo explique notamment sur son site internet qu’elle a de lourdes exigences hygiéniques à respecter, comme la désinfection de ses véhicules deux fois par jours. Elle déclare avoir affecté quatre chauffeurs au nettoyage.

«C’est compréhensible», juge M. Chipman, qui juge le service fiable.

Quelques sièges devant lui se trouve maintenant Norma Burneau, qui est montée voilà quelques arrêts avec d’autres passagers et qui se rend à la soupe populaire où elle fait du bénévolat.

«Je n’ai pas peur, assure-t-elle aussi à travers son masque marron. À partir du moment où tu fais ce que tu as à faire, c’est bon.»

À travers les bruits du moteur, elle explique avoir pris connaissance dans les médias des difficultés financières de Codiac Transpo, en soulevant de temps à autre son masque pour mieux se faire entendre.

«Espérons qu’ils recevront de l’argent, comme tout le monde, dit-elle. C’est une très bonne idée de faire à nouveau payer les gens à partir du 24 août!»

Juste avant de descendre, une autre usagère, Laure, indique qu’elle trouve normal d’acheter ses billets de transport en commun. Et ce, même si elle a constaté une baisse du service.

«Nous étions habitués à avoir plus d’autobus, remarque-t-elle. En journée c’est devenu plus compliqué d’en trouver, mais c’est l’été, tu peux marcher!»

Le passager débutant la suit dans sa descente.

Il engage ensuite la conversation avec Joanne Rolfe, qui patiente sur un banc et qui, elle aussi, est devenue néophyte de l’autobus. Elle n’en a pas pris depuis avril, lorsque Codiac Transpo a annulé beaucoup d’horaires de passage.

«Je n’aime pas devoir porter un masque…», se plaint-elle en se levant.

