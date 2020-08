Caisses: Grande-Anse et Saint-Léolin durcissent le ton

Deux municipalités de la Péninsule acadienne menacent de mettre fin à une longue relation avec UNI Coopération financière si l’institution financière ne revient pas sur sa décision de fermer le point de service de Grande-Anse.

Cette semaine, les élus de Grande-Anse et de Saint-Léolin ont adopté à l’unanimité des résolutions leur permettant de solliciter les services d’une autre institution financière advenant la fermeture permanente de la succursale d’UNI à Grande-Anse.

Les deux communautés réalisent leurs transactions financières avec le point de service de Grande-Anse depuis plusieurs années. Ensemble, leurs actifs totalisent plus de 2 millions $ en valeur.

Au début juillet, UNI a annoncé la fermeture permanente de trois succursales dans le nord de la province, soit celles de Bas-Caraquet, de Grande-Anse et de Saint-Jacques (Edmundston). Celle de Saint-Basile sera transformée en centre d’appels du Centre contact client d’UNI.

Depuis quelques années, la coopérative financière met davantage l’accent sur les services bancaires en ligne. Selon UNI, les transactions au comptoir des points de services touchés représentaient moins de 5% de l’ensemble des transactions réalisées au comptoir chez UNI.

Guy Bertin, maire de Saint-Léolin, ne s’attendait jamais de voir le jour où la municipalité songerait même à faire affaire avec une institution financière rivale aux Caisses populaires acadiennes.

«Non on ne s’attendait pas à ça, mais ils ont décidé de fermer le point de service de Grande-Anse sans en parler à personne.»

Gilles Thériault, maire de Grande-Anse, considère qu’UNI a volontairement posé des gestes pour réduire le taux de fréquentation du point de service local.

«Nous, on prétend que la fermeture a été orchestrée et la baisse d’achalandage a été créée de toute pièce. Ils ont graduellement retirer des services, diminuer les heures d’ouverture et ils ont remplacé le guichet avec un guichet qui ne permet pas de faire un dépôt.»

Le conseil municipal de Grande-Anse a aussi adopté une résolution pour demander à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, une agence fédérale, d’obliger UNI de convoquer une réunion publique pour parler de la fermeture à Grande-Anse.

À cette résolution, s’ajoute une pétition signée par 1047 personnes de Grande-Anse, Saint-Léolin, Maisonnette ainsi que des citoyens des DSL avoisinants d’Anse-Bleue et de Dugas Office.

L’ACFC a pour mandat de veiller à ce que les institutions financières sous réglementation fédérale, dont UNI, respectent les mesures de protection des consommateurs.

Il y a quelques semaines, le conseil municipal de Bas-Caraquet a aussi adopté une résolution visant à appuyer les démarches d’un comité citoyen s’opposant à la fermeture du point de service de Bas-Caraquet d’UNI.

UNI fait le point

Dans une lettre envoyée au Village de Grande-Anse et signée par Robert Moreau, chef de la direction, et Pierre-Marcel Desjardins, président du conseil d’administration, UNI fait le point sur sa décision de fermer la succursale de Grande-Anse. Elle fait suite à une rencontre entre UNI et le Village de Grande-Anse organisée le 4 août.

Pour commencer, UNI n’a pas l’intention de renverser sa décision, mais l’entreprise s’engage à prendre des mesures pour continuer de soutenir Grande-Anse.

Parmi ces mesures figure la tenue de séances d’information dans la communauté pour présenter le service UNIAssisT, un service de soutien téléphonique pour les personnes moins connectées, ainsi qu’un service en ligne où plusieurs transactions courantes peuvent être réalisées sans avoir à se déplacer.

UNI promet par ailleurs d’accompagner les entreprises de la communauté pour qu’elle puisse intégrer les services de dépôts directs et d’autres services en ligne dans leurs activités.

UNI a aussi établi un partenariat avec Déplacement Péninsule afin d’offrir un service de transport aux membres de la région de Grande-Anse désirant se rendre au point de service le plus près. Environ 25 km séparent la succursale de Grande-Anse de celles de Caraquet et de Paquetville.

Finalement, UNI propose de créer un comité de liaison avec la communauté pour travailler sur différents projets.

«Composé de représentants de la municipalité, de leaders communautaires, des membres, ainsi que des représentants d’UNI, l’objectif serait de créer un forum de discussion pour explorer des projets contribuant à la vitalité et à la prospérité de Grande-Anse», peut-on lire.