Kevin Haché: il faut des Acadiens forts au sein du gouvernement

Quand on lui demande s’il ne s’agit pas de masochisme politique, Kevin J. Haché rit un bon coup, avant de reprendre son sérieux. «Ça se peut…», avoue-t-il, deux ans après avoir reçu «une belle claque dans la face», selon ses propres dires. Cette fois, il tend l’autre joue en reprenant le flambeau des progressistes-conservateurs dans la circonscription de Caraquet au scrutin du 14 septembre.

D’aucuns souligneront un certain courage pour le maire de Caraquet de se jeter à nouveau dans la gueule du loup. Car au premier coup d’oeil, tout semble jouer contre lui.

D’abord, sa première défaite, quoique prévisible dans un château fort libéral, a été cinglante. Isabelle Thériault l’a emporté par près de 3600 voix de majorité.

Ensuite, le parcours du gouvernement minoritaire de Blaine Higgs n’a pas particulièrement contribué développement communautaire, économique et linguistique du nord de la province.

Caraquet y a goûté avec le refus de Fredericton d’investir dans la rampe de halage au chantier naval de Bas-Caraquet.

Ou la réforme controversée en santé de février, alors que l’urgence de l’hôpital local devait fermer la nuit avant une volte-face de dernière minute.

Ou la menace récente de fermeture de sa Cour provinciale parce qu’elle n’était pas rattachée physiquement à un édifice contenant une Cour du Banc de la Reine.

Ou la fin du fonds de développement économique pour le Nord.

Ou l’hésitation à injecter des millions de dollars dans le projet de Centre régional des générations.

Kevin J. Haché ne voit pas sa candidature comme celle d’un progressiste-conservateur «contre» un gouvernement progressiste-conservateur et un parti en qui il avait ouvertement signifié son désaveu pendant la crise de la santé.

«En 2018, nous avons vu une grande division avec les libéraux dans le Nord et les conservateurs au gouvernement grâce au Sud. Si ça ne change pas, nous pourrions nous retrouver cette fois avec un gouvernement Higgs majoritaire sans aucun représentant au cabinet provenant du Nord pour lui tenir tête. Si nous n’avons pas d’Acadiens forts, les mêmes choses peuvent se reproduire. Mon but n’est pas de lutter contre mon parti, mais bien d’être autour de la table où se prendront les décisions pour garder et défendre nos acquis», a expliqué l’avocat âgé de 49 ans.

Quand on lui rappelle chacune des positions controversées de son premier ministre depuis deux ans, M. Haché a des réponses toutes prêtes.

La rampe de halage? Higgs a toujours dit qu’il allait investir si nécessaire, prétend-il, en ajoutant que le temps – et l’achat des anciennes installations du Groupe Océan par MQM Quality Manufacturing – lui avait donné raison.

L’urgence? M. Haché a noté que le gouvernement avait reculé après avoir écouté les doléances des populations touchées. Ça démontre un premier ministre à l’écoute des citoyens, à son avis.

Les tribunaux? Là encore, le candidat souligne la compréhension de Fredericton. Le Centre régional des générations? Le chef a su reconnaître l’importance d’une telle infrastructure pour la communauté du Grand Caraquet, indique-t-il.

«Quand on a voulu fermer de nuit les six urgences en régions rurales, c’est vrai que j’ai dit que je ne me reconnaissais plus dans ce parti. Robert Gauvin l’a dit aussi. Nous sommes là pour défendre les acquis des régions rurales. J’ai eu la chance de discuter avec M. Higgs et il a reconnu son erreur, mais nous sommes tous d’accord qu’il faut trouver de nouvelles solutions en santé. En 2018, M. Higgs était peu connu et les libéraux l’ont dépeint comme un monstre. Il a pourtant fait preuve d’un grand leadership pendant la pandémie de la COVID-19. Il a géré ça de main de maître», croit le candidat, qui s’attend à une chasse aux sorcières de la part des libéraux, qui sortiront tout ce qui est possible de sortir afin de ternir son image et celle de son chef.