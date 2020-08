Retour à l’école: Fredericton annule les sessions d’informations bihebdomadaires

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le déclenchement de la campagne électorale force le gouvernement à abandonner son programme de mises à jour au sujet de la rentrée.

Le ministre Dominic Cardy avait promis de tenir un point de presse tous les mardis et jeudis jusqu’au 3 septembre pour répondre aux inquiétudes et aux questionnements de la population. La tenue des élections générales le 14 septembre prochain, annoncée ce lundi, a changé ses plans.

«En raison de la période des élections provinciales, les mises à jour concernant le plan de retour à l’école 2020-2021 n’auront pas lieu deux fois par semaine comme annoncé précédemment», indique la publication Facebook du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Le message a immédiatement entraîné un flot de commentaires de parents mécontents.

Le gouvernement provincial promet toutefois d’autres moments de communication avant la rentrée scolaire du 8 septembre, dont les dates restent à déterminer. Les médias sont invités à participer à une conférence sur le retour en classe ce jeudi 19 août. Les tests de dépistage, les élèves vulnérables et le transport sont au menu.

Le ministre Dominic Cardy, candidat à sa réelection dans la circonscription de Fredericton-Ouest-Hanwell, n’y participera pas. La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, et des employés du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance se chargeront de répondre aux questions et de dissiper les dernières zones d’ombres à quelques jours de la réouverture des écoles tant attendue.