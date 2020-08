Un couple déjà millionnaire remporte 17,4 millions $

Raymond Lillington et sa conjointe Gaye ont remporté plus de 20 millions $ à la Lotto 6/49 au cours des sept dernières années. - Gracieuseté

Si la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, selon le dicton, la chance elle, peut toucher une famille à plus d’une reprise.

Parlez-en à ce couple de Dingwall, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, qui a remporté 17,4 millions $ le samedi 15 août à la Lotto 6/49. Un couple qui, en 2013, avait empoché 3,2 millions $ au même jeu…

«Je continuais à acheter des billets, et les personnes autour de moi me disaient: “Vous ne gagnerez plus jamais”, mais je leur répondais: “Bien sûr que je vais gagner” », a expliqué Raymond Lillington, mercredi midi, quand il a pris possession de son prix, à Halifax.

«Mais c’était une blague! Je n’ai jamais cru que cela pourrait vraiment se produire.»

Le gros lot de 17 405 148,93 $ remporté par M. Lillington est le deuxième plus important gros lot jamais remporté en Nouvelle-Écosse, après le gros lot de 17,5 millions $ au Lotto 6/49 qui a été remis en 2007.

«Gagner deux fois un gros lot, c’est vraiment incroyable!, a ajouté M. Lillington. «Vous vous rendez compte? Je ne m’attendais pas à ça! C’est tellement d’argent que j’ai de la difficulté à absorber cette information ».

Raymond et sa conjointe Gaye considèrent que leur premier gain à la loterie leur a permis de bien se préparer à la retraite, d’acheter une nouvelle maison, de nouveaux véhicules, et de réaliser la plupart de leurs rêves de voyages. Cette fois-ci, Raymond affirme que c’est sa famille et ses proches qui bénéficieront vraiment de ce gros lot encore plus important.

Le couple a cinq enfants et six petits-enfants. En plus de sa famille, le double gagnant a l’intention de soutenir certains organismes locaux qui lui tiennent à coeur.