Un pont qui fait peur à Petite-Lamèque: «On craint tous un effondrement»

Des citoyens des DSL de Petite-Lamèque et de Sainte-Cécile déplorent l’état du pont de la route 313, au nord de Lamèque. - Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Les citoyens du DSL de Petite-Lamèque en ont assez de voir le pont de la route 313 tomber en lambeaux sans que le gouvernement daigne le remplacer, sinon le rénover.

Une dizaine de personnes ont convié la presse à constater de visu l’état des lieux, mercredi matin, dans cette portion de route panoramique située au nord de Lamèque.

La structure datant du début des années 1960 montre des signes évidents de fatigue. Le tuyau de métal permettant à l’eau de circuler est tout rouillé. Un morceau en a même été arraché lors d’une récente tempête. Il y a aussi un petit affaissement de terrain causant un trou entre la barrière de sécurité et l’asphalte.

Tout ça fait dire aux citoyens concernés qu’il est désormais hasardeux, voire dangereux, de circuler sur ce pont et qu’une prochaine grosse tempête pourrait carrément couper la voie en deux.

Selon le président du DSL de Petite-Lamèque, Claude Ferron, le gouvernement provincial et le ministère des Transports font la sourde oreille aux demandes répétées de la communauté depuis trois ans et demi.

«C’est rendu que l’eau passe à côté du tuyau. On a tous peur d’un effondrement. Une grosse tempête et la route sera coupée. Ça pourrait entraîner un accident majeur», fait-il part, pancarte à la main, en exigeant des prochains candidats dans la circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou d’agir en conséquence.

Un nouveau pont coûterait près de 400 000$, selon leurs estimations.

Roger Duguay demeure non loin de cet endroit très fréquenté par les véhicules, spécialement pendant la période estivale. De sa galerie, il a déjà calculé près de 500 passages à l’heure, soutient-il. Et pas seulement des automobiles, précise-t-il. Des camions, des transports de hareng, des véhicules récréatifs, etc.

Il montre l’accès sud au pont.

«Depuis l’automne, on a perdu quatre pieds de terrain. Et là, le bord est à seulement quatre pieds de la route. Une prochaine tempête et c’est toute la route qui y passe», notifie-t-il.

Le président du DSL de Sainte-Cécile, Yvon Chiasson, est venu appuyer ses voisins dans leur requête.

«Un tuyau en métal n’est pas bon avec de l’eau salée. Ça prend un tuyau en béton et un pont neuf. Ça ne prendrait pas grand-chose pour avoir une catastrophe. C’est une route secondaire oubliée», juge-t-il.