Kevin Vickers au Restigouche: «Gouverner la province comme on s’occupe de sa famille»

De passage dans le nord de la province jeudi, le chef du Parti libéral, Kevin Vickers, a pris quelques instants pour se rendre au Parc provincial Sugarloaf.

Interrogé sur l’avenir du Centre d’excellence pour jeunes en santé mentale, M. Vickers a refusé de se compromettre à infirmer la décision du gouvernement conservateur de déménager ce programme dans la grande région de Moncton.

Il a néanmoins promis de réévaluer la situation et de faire preuve d’ouverture sur la question.

Le leader libéral a par ailleurs promis de porter une attention spéciale à l’économie du Nord.

«On ne doit pas gouverner une province comme on gère une entreprise, mais bien comme on s’occupe de sa famille. Je suis venue dans cette partie du nord de la province à quelques occasions depuis au cours de la dernière année, et j’ai pu constater à quel point elle avait été durement frappée économiquement», a indiqué M. Vickers, non sans rappeler la décision du gouvernement conservateur de couper le fonds de développement du Nord.

En ce qui a trait à la gestion de la crise de la COVID-19, il admet qu’il aurait aimé voir le gouvernement au pouvoir être plus rapide et plus souple à ouvrir ses frontières avec la région gaspésienne d’Avignon, un partenaire économique essentiel pour le Restigouche et dont l’absence s’est grandement fait ressentir chez les commerçants locaux.

«En période de pandémie, il faut s’assurer de trouver un équilibre avec la santé et l’économie. Dans ce cas-ci, on n’aurait pas dû arrêter cette interaction économique avec cette région du Québec, notamment parce que le niveau d’infection est pareil au nôtre. Ça doit être ouvert dans ce coin-ci», souligne le chef, laissant sous-entendre que la règle actuelle est encore trop sévère.

À noter qu’il s’agit de la seconde visite du chef libéral dans la région depuis le début de la pandémie de la COVID-19.