Les déboires du Pont de Lamèque-Shippagan inspirent la création d’un jeu de société

Le pont de Shippagan-Lamèque figure officiellement dans les annales de la culture populaire de la Péninsule acadienne. Les nombreux problèmes liés à sa structure évoqués dans les médias au cours des dernières années ont inspiré la création d’un nouveau jeu de société, Pont Shippagan-Lamèque, Ça avance ou pas?!

Le jeu est le fruit de l’imagination de Mélanie Gionet et de Jérôme Paulin, un couple de Tracadie, mais tous les deux originaires de l’île Lamèque.

«On a encore beaucoup de famille qui demeure là-bas, donc on entend souvent des histoires», raconte Jérôme Paulin.

«Un jour, il m’est venu une idée comme ça. On s’est dit que ce serait drôle de faire un jeu avec tout ça et finalement, je me suis dit que j’allais le faire. Ma blonde est designer graphique, dont on a vraiment conçu le jeu de A à Z.»

La prémisse est la suivante: «En 1959, le pont levant reliant l’île Lamèque à Shippagan était inauguré. Depuis, les promesses d’un nouveau pont n’aboutissent pas et les résidents doivent user de patience face aux ralentissements de la circulation dus aux nombreux travaux.»

Il s’inspire de plusieurs anecdotes vécues par les gens de la région de Shippagan, Lamèque et Miscou au cours des dernières années, comme la fermeture du pont en avril 2015 après qu’un véhicule de déneigement ait heurté et brisé un poteau électrique ou encore, l’histoire d’une femme de Miscou qui a crevé un pneu de sa voiture après avoir soudainement vu une pièce de métal se soulever devant elle.

«C’est un peu un hommage à ce pont. Il est un peu le mai aimé des gens de Lamèque-Shippagan. C’est un dernier hommage avant qu’il soit éventuellement remplacé. L’idée est venue de toutes ces histoires entendues au cours des dernières années.»

À la base, Pont Shippagan-Lamèque, Ça avance ou pas?! est un jeu de stratégie qui se joue à deux personnes. L’objectif est de faire traverser ses véhicules de l’autre côté du pont, mais aussi d’empêcher son adversaire de faire avancer le sien.

«Ce n’est pas très compliqué. Ça s’adresse aux personnes âgées de 7 ans et plus. Il y a des stratégies un peu plus compliquées à comprendre, mais si t’as déjà joué à quelques jeux de société, ça s’apprend vite. En vieillissant, on aime jouer moins longtemps. Plus jeune, je pouvais jouer une partie de Risk de quatre heures, mais maintenant, on préfère des jeux qui se jouent plus rapidement, donc, un de nos critères était de créer un jeu qui prend environ 30 minutes à jouer.»

Le jeu est disponible dans quelques commerces de la région. Plus de renseignements sont disponibles sur Facebook sur la page Pont Lamèque-Shippagan LE JEU.