Rénovations: 18 écoles francophones dans la liste des priorités du ministère

Même si une campagne électorale a été annoncée quelques jours plus tard, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a rendu publique la semaine dernière sa liste de priorités de projets d’infrastructure scolaire pour l’année 2020-2021. Dix-huit écoles francophones de la province figurent sur la liste.

Sept écoles du District scolaire francophone Sud (DSFS) se trouvent sur la liste.

Des travaux de modernisation à mi-vie sont prévus dans les écoles Saint-Henri (Moncton), Louis-J.-Robichaud (Shediac), Mathieu-Martin et Amirault (Dieppe) ainsi que Mgr-Marcel François-Richard (Saint-Louis-de-Kent).

Des travaux d’agrandissement sont prévus dans les écoles Abbey-Landry (Memramcook) et Carrefour Beausoleil (Miramichi).

Si l’annonce de ces travaux réjouit le DSFS, le conseil d’éducation (CED) se dit préoccupé du fait que les priorités du gouvernement ne semblent pas tenir compte de la croissance du district. On demande notamment la construction de nouvelles écoles dans les régions de Fredericton et de Saint-Jean.

Selon le CED, il faut que la construction de ces nouvelles écoles grimpe dans la liste des priorités, en raison d’un manque d’espace. Au cours des dernières années, la région de Saint-Jean a connu une forte croissance due, entre autres, à l’arrivée de nouveaux arrivants.

L’école Samuel-de-Champlain a besoin de locaux supplémentaires afin d’offrir des services personnalisés sur le plan de la francisation et de l’intégration de cette clientèle, explique le DSFS.

«À ce rythme, en 2022, l’école Samuel-de-Champlain aura atteint un seuil critique et ne pourra pas accueillir davantage d’élèves, alors que deux agrandissements ont déjà été faits et plusieurs locaux doivent être loués dans le centre communautaire. À Fredericton, la situation évolue à peu près au même rythme.»

Paul Demers, président du CED du DSFS, évoque un jugement récent de la Cour suprême du Canada qui a tranché en faveur du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et de la Fédération des parents francophones de la province. Ce jugement a reconnu l’obligation d’assurer un financement adéquat des conseils scolaires francophones pour que les élèves aient accès à une éducation équivalente.

«La question de l’équité dans l’offre de services éducatifs est importante dans ce dossier. L’infrastructure dans la région de Saint-Jean ne permet pas d’offrir des services éducatifs équivalents à la clientèle anglophone et francophone. Par exemple, le gymnase de l’école Samuel-de-Champlain ne permet pas la flexibilité nécessaire à un milieu propice à l’activité physique. L’infrastructure affecte donc la fidélisation des élèves dans les écoles de langue française, particulièrement dans les régions où les francophones sont minoritaires, dont Saint-Jean, Fredericton et Miramichi», dit M. Demers.

Le District scolaire francophone Sud compte plus de 15 000 élèves répartis dans 37 écoles situées dans les principales villes de la province, ainsi que plusieurs régions rurales francophones environnantes.

Ailleurs dans la province, les projets de modernisation à mi-vie sont la priorité dans les écoles secondaires W.-A-Losier (Tracadie), Népisiguit (Bathurst), Louis-Mailloux (Caraquet) Marie-Esther (Shippagan).

Un projet d’agrandissement de l’école Marguerite-Bourgeoys (Caraquet) est aussi sur la liste de souhaits.

Dans le Nord-Ouest, les écoles Cité-des-Jeunes et Saint-Jacques (Edmundston) ainsi que l’école régionale Sainte-Anne (Sainte-Anne-du-Madawaska), le Centre d’apprentissage du Haut-Madawaska et les écoles Notre-Dame (Edmundston) et Mgr Martin (Saint-Quentin) font partie des priorités.

À l’exception de l’école Notre-Dame, tous souhaitent recevoir le financement nécessaire pour entamer ou compléter des travaux de modernisation.

Quant à l’école Notre-Dame, ouverte en 1942, on souhaite construire une nouvelle école en raison d’un manque d’espace dans l’édifice actuel.

Rappelons qu’en 2018, le gouvernement Higgs a suspendu des travaux de modernisation à mi-vie dans plusieurs écoles secondaires de la province, dont à Tracadie, à Edmundston et à Shediac.