Rentrée: les élèves vulnérables ne seront pas oubliés, promet le ministère

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la rentrée des classes au N.-B. - Archives

«Les parents d’enfants vulnérables ont des inquiétudes. Il y a encore beaucoup de questions non répondues, il ne sera probablement pas possible de répondre à toutes les questions avant la rentrée», a reconnu d’entrée de jeu le sous-ministre de l’Éducation, Marcel Lavoie, lors d’une mise à jour du plan de retour à l’école, jeudi après-midi.

À quelques jours de la rentrée des classes, le fonctionnaire a expliqué que les élèves qui ont été conseillés par un professionnel de la santé de ne pas fréquenter un établissement scolaire parce qu’ils sont immunodéprimés ou présentent une fragilité importante de santé recevront un plan d’intervention pour poursuivre leur apprentissage à domicile.

«Le personnel scolaire et les élèves qui ont une santé vulnérable sont encouragés à consulter un professionnel de la santé afin de décider s’il devrait aller à l’école», indique-t-il.

Les cas de figure sont nombreux, il peut s’agir d’un enfant ayant une immunodéficience ou une santé très fragile, un élève qui dispose d’un plan d’intervention; qui vit de l’insécurité domestique ou alimentaire, qui a subi un traumatisme émotionnel, qui a immigré récemment, qui est sous la tutelle du ministère du Développement social, fait partie d’une population marginalisée, ou est à risque de décrochage scolaire.

«Il n’y a pas d’approche universelle qui s’applique, mais l’école restera un milieu inclusif, souligne M. Lavoie. Quelle que soit la vulnérabilité de l’élève, l’école produira un plan individualisé pour qu’un soutien continu lui soit offert tout au long de l’année scolaire.»

Les équipes stratégiques scolaires communiqueront avec les familles identifiées entre le 31 août et le 4 septembre afin d’établir le programme d’étude individualisé de leur enfant. Tous les élèves qui ont déjà reçu des technologies d’assistance continueront à y avoir accès.

Un élève non immunodéprimé dont la famille a décidé de ne pas l’envoyer à l’école pour quelque raison que ce soit ou à cause de la pandémie devra remplir un formulaire de demande d’exemption pour l’enseignement à domicile.

«La décision sur l’absence ou la présence de l’élève à l’école doit être prise par le district scolaire et l’équipe stratégique scolaire en consultation avec les parents et doit tenir compte des besoins individuels de l’élève en question», précise un document du ministère destiné aux écoles et districts.

Le ministère ne prévoit pas d’embaucher d’assistants en éducation supplémentaires pour la rentrée 2020.

«On croit les services devraient répondre aux besoins», assure M. Lavoie, qui rappelle que le nombre d’enfants par classe sera plus petit cette année.

Les hauts fonctionnaires du ministère disent être conscients du fait que certains élèves qui n’étaient pas considérés comme vulnérables ou à risque avant la pandémie pourraient maintenant éprouver des difficultés qui ont une incidence sur leur bien-être, leur santé mentale et leur capacité d’apprentissage.

Les inquiétudes quant à la santé mentale des jeunes sont particulièrement grandes pour les élèves du secondaire qui n’iront à l’école que la moitié du temps, mentionne Marcel Lavoie.

«Les risques sont plus grands qu’avant. Il sera nécessaire d’avoir des enseignants qui se préoccupent un peu plus de cette dimension», ajoute le sous-ministre.

Dépistages massifs dans les écoles

La médecin-hygiéniste en chef a annoncé jeudi que les enseignants et le personnel scolaire du Nouveau-Brunswick qui ne présentent pas de symptômes du COVID-19 seront autorisés à se faire tester volontairement pour le virus.

«Avec la réouverture des écoles publiques le mois prochain, nous offrirons des tests de dépistage du COVID-19 aux enseignants asymptomatiques et au personnel scolaire qui sont préoccupés par une exposition potentielle», a déclaré la Dre Jennifer Russell.

Cette méthode avait déjà été employée pour les camionneurs, les travailleurs étrangers temporaires et les patients en attente d’une chirurgie, rappelle-t-elle. Son équipe finalise actuellement la procédure.

Les élèves et étudiants postsecondaires en provenance de l’extérieur de la bulle de l’Atlantique devront s’isoler 14 jours et subir un test à la 10ème journée de quarantaine.

En cas de test positif, la Santé publique déterminera si la ou les personnes atteintes ou la bulle entière ou toute la population de l’école doivent s’isoler ou non à la maison. Les directions d’école communiqueront alors avec les parents.

Dre Russell a également répété que le fait que chacun aura un rôle à jouer pour éviter la contagion après le retour en classe.

«Il sera important que les enseignants comme les enfants restent chez eux s’ils ne se sentent pas bien», souligne-t-elle.

«Il est normal que les professeurs et enfants soient testés régulièrement. Il faut être confortable avec l’idée que des milliers d’étudiants et de professeurs seront testés.»