Repas aux plus démunis: des bénévoles de Moncton redoublent d’effort

Le Nouveau-Brunswick gère bien la pandémie, mais les déboires sont loin d’être terminés pour des groupes vulnérables tels que les sans-abris et les aînés. Le Café inspiration de Moncton redouble d’efforts pour leur fournir des repas.

Le Café inspiration, financé par l’organisme Centraide du Grand Moncton, a augmenté la cadence pendant la pandémie.

La PDG de Centraide, Debbie McInnis, explique que plusieurs soupes populaires ont progressivement cessé d’offrir des repas dans la région lors de la pandémie.

Il s’agit d’une mesure temporaire, mais le Café inspiration a repris le flambeau jusqu’à ce que les soupes populaires soient de retour.

«On a certainement constaté une augmentation du besoin pour de la nourriture.»

Le Café offre des repas aux sans-abris chaque fin de semaine afin de combler le manque.

Pendant la semaine, les bénévoles préparent, emballent et livrent aussi des repas aux aînés qui en ont besoin.

Mme McInnis explique que ce programme de repas est crucial afin de nourrir les aînés qui sont nerveux à l’idée de sortir de chez-eux.

La demande a aussi augmenté chez la population itinérante de Moncton, selon elle.

«Quand on a commencé, on voyait 90 personnes par jour, et après 120. La fin de semaine dernière, on était à 180 personnes par jour», dit-elle.

Elle souligne aussi que plusieurs personnes ont besoin de ce service même si elles ont un toît au-dessus de la tête.

«Ce ne sont pas seulement les sans abri, il y a aussi les personnes qui sont en situation d’insécurité alimentaire et qui cherchent à supplémenter leur budget nourriture», dit la PDG.

De plus, le café fournit des repas à des élèves du District scolaire Anglophone Est.

Spencer Mason, pasteur jeunesse de l’église Glad Tidings, s’est engagé comme bénévole lorsqu’il a appris que des élèves avaient besoin de nourriture.

«On voulait s’impliquer et venir en aide pour combler le besoin.»

Des jeunes de sa communauté religieuse viennent l’aider chaque jeudi, comme c’est le cas pour Noah Breckenridge.

«J’aime donner aux gens les choses dont ils ont besoin, parce qu’il y en a qui n’ont pas la nourriture dont ils ont besoin pour vivre», explique l’adolescent, qui s’affaire à charrier des sacs de nourriture.

Centraide fait partie des organismes qui ont reçu du financement puisé dans le Fonds de soutien communautaire d’urgence du gouvernement fédéral.

L’organisme a redistribué plus de 750 000$ pour aider divers organismes à s’adapter au changement pendant la pandémie.

Des organismes tels que l’Association multiculturelle du Grand Moncton (AMGM) et l’Association canadienne pour la santé mentale sont du nombre.

«Le processus d’établissement est souvent difficile, mais peu ont pu prédire les impacts supplémentaires provoqués par la pandémie de COVID-19. Le fonds a permis à l’AMGM d’améliorer et d’étendre ses services pour soutenir de nombreuses personnes et familles vulnérables qui, autrement, seraient laissées pour compte», explique Myriam Mekni, directrice générale de l’AMGM.

Centraide a aussi reçu 250 000$ pour des programmes situés dans la Péninsule acadienne, dans la Baie des Chaleurs et dans la région de Miramichi.

La députée de Moncton-Riverview-Dieppe, Ginette Petitpas-Taylor, était au café jeudi matin pour souligner le travail des bénévoles.

«Tous les nombreux bénévoles qui ont mis la main à la pâte afin de venir en aide à leurs collectivités sont une véritable inspiration pour nous tous.»