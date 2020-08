Une campagne électorale comme on n’en a jamais vu

Candidats masqués, salutations coude contre coude, cônes disposés au sol, microphones astiqués avant chaque prise de parole… le déplacement du premier ministre Blaine Higgs à Bouctouche ce jeudi n’avait rien d’un rendez-vous électoral habituel. La pandémie force chaque parti à repenser ses méthodes pour séduire l’électorat.

«La prochaine campagne sera unique», avait prévenu le chef du gouvernement au moment d’appeler la population aux urnes. Pas de porte-à-porte, pas de livraison de matériel électoral, pas de grands rassemblements: son parti a tout de suite donné le ton de ces élections, les premières à se tenir en pleine crise sanitaire.

Contrairement aux élections de 2018, les journalistes ne sont pas admis à bord de l’autobus de campagne, et tous les participants à des événements organisés en intérieur sont tenus de porter le masque.

Mathieu Caissie, candidat progressiste-conservateur dans Baie-de-Shediac-Dieppe, n’a pas pour autant renoncé à aller au contact des électeurs.

«Je veux me rendre disponible, je serai présent à la sortie de la messe, aux marchés locaux, j’aurai mon masque et je respecterai la distanciation», assure-t-il.

Raymond « Bou » Duplessis, hommes d’affaires, ancien maire de Bouctouche et candidat des bleus dans Kent-Sud a dû organiser sa cérémonie de nomination de manière inattendue, sur sa terrasse et devant un comité restreint. À quoi ressemblera sa campagne?

«On va faire beaucoup d’appels, on sera présent sur les médias sociaux. Nous ne cognerons pas aux portes mais nous sommes prêts à rencontrer n’importe qui si nous sommes invités.»

Ni Élections NB, ni le bureau de la médecin-hygiéniste en chef n’ont fourni aux partis un guide formel détaillant les mesures à prendre. Chaque formation politique a donc développé son propre plan pour mener campagne tout en limitant les risques de propagation.

«Nous avons donné aux partis les mêmes conseils donnés à toutes les entreprises au Nouveau-Brusnwick. Ils nous ont envoyé leur plan opérationnel et nous avons donné nos recommandations», nous précise la Dre Jennifer Russell.

Stratégies divergentes

Du côté du Parti vert, on n’entend pas renoncer au travail de terrain. Le porte-à-porte restera un moyen incontournable pour les candidats verts de rejoindre les électeurs.

«C’est possible, mais il faut être très prudent, souligne le directeur de la campagne, Marco Morency. On ne veut pas faire du porte-à-porte dans les édifices à logements. Avant de sonner, on se lave les mains avec de l’antiseptique, on prend deux mètres de recul, on garde l’interaction courte. Plusieurs de nos candidats ont une certaine crainte de le faire, mais ils nous ont dit que la réponse est excellente.»

L’organisateur du Parti vert estime que le contact humain doit rester au coeur de la campagne.

«On veut parler avec les gens, les écouter. Nous ne voulons pas juste communiquer nos messages aux électeurs, nous voulons entendre leurs préoccupations. Ça se fait mal avec des publicités…»

Au cours des derniers jours, son équipe a travaillé d’arrache-pied pour établir les consignes.

«Ça nous force à être créatifs pour entrer en contact avec les électeurs de toute sorte de façon, note Marco Morency. On a des protocoles exhaustifs pour tous les aspects la campagne, que ce soit pour les espaces partagés, les rencontres d’équipes, le partage de voiture, les rencontres publiques, événements de collecte de fonds. On sent qu’on a suffisamment de directives pour assurer la sécurité de tous. Malgré la complexité et la lourdeur de la tâche, nous sommes prêts.»

Une foule de détails

Le Parti libéral a quant à lui soumis les directives sanitaires destinées aux candidats et aux équipes de campagne au bureau de la médecin-hygiéniste en chef.

On prévoit par exemple d’autoriser un maximum de 10 personnes à se trouver en même temps dans un quartier général du parti, de tenir les événements de campagne à l’extérieur, de limiter le nombre de participants à 50 personnes et d’imposer le port du masque.

Les congrès d’investiture ont été divisés en deux étapes. Les candidats, ceux qui les proposent, ceux qui les appuient et le chef du Parti enregistrent d’abord leurs discours sur YouTube. Le lendemain, les membres se rendent au lieu de vote en adoptant la distanciation physique, le port du masque, et le lavage des mains.

Le porte-à-porte est autorisé par le parti, mais encadré par bon nombre de règles.

«Toute personne qui frappe aux portes au nom du Parti libéral du Nouveau-Brunswick devra porter un masque. Emportez du désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes lorsque vous allez frapper à la porte. Une fois que vous avez frappé à la porte, vous êtes tenu de reculer d’au moins 10 pieds pour permettre une distance sociale (6 pieds).»

«Ne touchez pas d’autres surfaces à l’extérieur de la maison, telles que les rampes, les poignées de porte, les boîtes aux lettres, etc. Il n’y aura pas de contact physique comme une poignée de main, une tape dans le dos ou une étreinte avec quelqu’un durant le porte-à-porte. Faites un signe de la main ou un hochement de tête pour saluer les autres, mais ne serrez pas la main. N’entrez pas dans les maisons. Ne laissez que les objets qui peuvent être désinfectés.»

Le règlement ne servira pas à tous. Roger Melanson, candidat libéral dans Dieppe, a déjà fait savoir qu’il ne ferait pas le porte-à-porte comme à l’habitude.

Dans une lettre saluant les mesures de prévention mises en place par le parti, la Dre Jennifer Russell suggère d’autres consignes.

«Recommander de ne pas partager les microphones. Sinon, les désinfecter après chaque locuteur. Dans tous les lieux, recommander d’avoir des masques supplémentaires afin d’en remettre aux personnes qui n’en ont pas et fournir des conseils sur leur utilisation. Veiller à l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie des installations. Recommander aux personnes d’apporter leur propre crayon et de le garder ou de le jeter lorsqu’ils ont terminé. Recommander que tout matériel fourni lors du porte-à-porte soit remis sans contact en le plaçant dans la boîte aux lettres ou devant la porte d’entrée de la maison», énumère-t-elle notamment.