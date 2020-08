Dalhousie tend la main à Campbellton

Le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, croit qu’il est grand temps que sa municipalité et celle de Campbellton travaillent davantage main dans la main afin de faire progresser leurs communautés respectives.

Il y a toujours eu une certaine forme de rivalité entre Campbellton et Dalhousie. Mais la population décroît de part et d’autre, l’économie n’est plus aussi vigoureuse qu’auparavant et les taux fonciers sont particulièrement élevés. Bref, les points en communs sont nombreux et c’est ce qui fait dire au maire de Dalhousie qu’il est temps de miser sur un plus grand partenariat.

Le maire et son conseil ont ainsi fait parvenir une invitation à leurs homologues de Campbellton à la fin juillet. L’objectif est de discuter de la façon dont les deux municipalités pourraient travailler plus étroitement ensemble.

«On a des pièces d’équipements similaires, des besoins semblables et on fait face relativement aux mêmes défis. La question est de savoir si on peut s’entraider afin d’améliorer notre sort et si oui, dans quelle mesure? Moi, je suis persuadé qu’on peut le faire. Reste à s’asseoir ensemble afin d’identifier ce qui est envisageable», exprime M. Pelletier.

Selon lui, il serait notamment possible de faire des achats groupés, question d’obtenir de meilleurs prix.

«On achète tous les deux de bonnes quantités de sel et d’asphalte, des pièces d’équipements pour nos usines de traitements des eaux, du matériel pour nos pompiers, etc. Même chose pour l’équipement lourd. Il y a moyen, j’en suis sûr, d’épargner des coûts considérables si on fait des achats groupés. Et tout ça, c’est sans compter les services que l’on pourrait partager et les dossiers connexes que l’on pourrait faire avancer», estime le maire.

Celui-ci croit qu’en se serrant les coudes, les deux villes pourraient économiser des sommes d’argent au chapitre des employés, ou encore se permettre d’en embaucher dans certains secteurs stratégiques comme le développement économique ou le tourisme. Elles pourraient même épargner en partageant certaines expertises, comme la rédaction d’arrêtés municipaux ou de politiques.

Porte ouverte

La proposition de la Ville de Dalhousie s’est rendue jusqu’à Campbellton et elle est perçue d’un très bon œil par la mairesse Stéphanie Anglehart-Paulin.

«Ça fait quatre ans que je suis à ce poste et ça fait autant d’années que je désire voir une plus grande coopération entre les municipalités du Restigouche. J’en ai discuté avec M. Pelletier plus tôt cette année et c’est certain qu’on est disposé à étudier toutes les avenues possibles avec sa ville», indique-t-elle.

Celle-ci avoue qu’en raison des élections municipales, initialement prévues en mai 2020, elle n’a pas voulu s’embarquer dans une telle aventure, préférant laisser le soin au conseil suivant de traiter de la question. Toutefois, puisque les élections ont été reportées d’un an, elle estime que ce serait dommage de perdre plus de temps. Pour elle, les deux municipalités sont mûres pour une réflexion en profondeur.

«Ç’aurait dû être fait depuis longtemps, mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. Si on peut trouver des façons d’économiser, de partager des tâches et des services afin qu’on en sorte tous les deux gagnants, alors faisons-le», dit-elle.

Regroupement du Restigouche?

Mais pourquoi seulement s’asseoir uniquement avec Campbellton et non l’ensemble des municipalités du Restigouche?

Pour M. Pelletier, l’idée est d’abord de discuter avec un partenaire qui vit les mêmes réalités que les siennes.

«Il faut réellement commencer à collaborer davantage entre nous si on veut faire prospérer notre grande région. Et actuellement, je ne sens pas que ce désir est partagé par tous de la même façon. Si on prend la CSR-Restigouche par exemple, les dossiers progressent lentement, et d’autres, plus épineux – comme les infrastructures sportives et récréatives par exemple –, sont carrément mis de côté. On s’adresse donc directement à notre voisine parce que l’on croit qu’elle pense sensiblement comme nous à plusieurs niveaux», explique M. Pelletier.

Il va même plus loin et se dit ouvert à d’éventuels pourparlers concernant un possible regroupement des deux municipalités. C’est en effet un secret de polichinelle que les deux villes tendent à être favorables aux regroupements.

«Si le sujet bifurque sur la régionalisation des services ou même le fusionnement de nos deux municipalités, je serais très ouvert», indique le maire de Dalhousie.

Celui-ci n’a jamais caché son opinion sur le sujet, soit qu’à son avis tout le Restigouche ne devrait faire qu’une ou deux grandes municipalités.

«Je crois dans la régionalisation, mais je sais que ce n’est pas populaire partout, que beaucoup ne sont pas d’accord avec cette idée. Moi, je dis simplement que ça ne doit pas être un sujet tabou», conclut-il.

Ce sentiment est partagé par sa collègue.

«Je pense aussi que nous devrions être une seule et grande ville, ce qui nous permettrait d’avoir beaucoup plus de poids lorsque vient le temps de parler à Fredericton», croit la mairesse de Campbellton.

Elle va même jusqu’à suggérer que le gouvernement sonde la population du Restigouche-Centre et du Restigouche-Est afin de voir si elle serait prête à se regrouper sous une seule entité.

«Je crois que ce serait la première chose à faire avant de dépenser des milliers $ dans des études. Mais en attendant, rien n’empêche d’ouvrir le dialogue avec Dalhousie seulement», souligne-t-elle.