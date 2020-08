Le Parti vert veut remplacer l’aide sociale par un programme deux fois plus généreux

Le Parti vert propose de remplacer l’aide sociale par un revenu de subsistance garanti au moins deux fois plus généreux.

La première phase du programme permettrait aux personnes ayant un handicap qui ne peuvent pas travailler de recevoir un chèque de 1400$ par mois au lieu des 697$ distribués par l’aide sociale.

Cette première étape coûterait environ 4,7 millions $ par année, selon les verts. Le revenu minimum garanti serait indexé à la hausse du coût de la vie.

Les deuxième et troisième phases de l’initiative du Parti vert offriraient un revenu de subsistance garanti à tous les bénéficiaires de l’aide sociale, puis aux travailleurs au salaire minimum.

«Le programme d’aide sociale ne fournit pas suffisamment de revenus pour à la fois nourrir sa famille et garder un toit sur sa tête. On garde les gens dans la pauvreté de génération en génération», a déploré le chef du parti, David Coon, vendredi.

«Notre système de salaire minimum cause le même problème. On crée des travailleurs pauvres qui doivent avoir deux ou trois emplois juste pour survivre et pas pour vivre.»

M. Coon était de passage au quartier général de son candidat dans la circonscription de Fredericton-Nord, Luke Randall.

Contrairement à l’aide sociale, le revenu de subsistance garanti ne diminuerait pas pour toutes sortes de raison comme lorsqu’un bénéficiaire décide d’habiter avec quelqu’un d’autre ou travaille à temps partiel.

Malgré ce qu’affirment ses détracteurs, le revenu de subsistance garanti n’est pas un frein à la participation au marché du travail, selon David Coon.

Le revenu de subsistance donne à ses bénéficiaires le temps et les moyens de se sortir du cycle de la pauvreté et des emplois à petits salaires, a-t-il dit.

Un gouvernement du Parti vert sollicitait l’aide du gouvernement fédéral pour financer certaines phases de son programme, a précisé M. Coon.

Ottawa est déjà venu en aide financièrement à d’autres provinces qui ont mis sur pied des projets pilotes de revenu garanti, a-t-il souligné.

Les verts présenteront les détails des deux autres phases de leur revenu de subsistance garanti un peu plus tard durant la campagne dans le cadre d’un plan complet de lutte contre la pauvreté.

«Les gouvernements successifs, de (Frank) McKenna à (Blaine) Higgs, ont prétendu que la croissance économique pouvait suffire à éliminer la pauvreté. Ça a été un échec lamentable», a affirmé David Coon.