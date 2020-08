Les libéraux veulent empêcher la privatisation de Cannabis NB

Le chef du Parti libéral n’a «absolument pas» l’intention d’aller de l’avant avec la privatisation de Cannabis NB s’il devient premier ministre le 14 septembre.

Kevin Vickers souhaite mettre fin au processus entamé par le premier ministre Blaine Higgs pour transformer la société de la Couronne en un monopole privé.

«Les profits de Cannabis NB sont en constante augmentation. Je pense que c’est une façon pour notre province d’avoir des revenus pour les plus faibles et les plus vulnérables. On pourrait faire toutes sortes de choses avec les revenus de Cannabis NB», a-t-il déclaré, mercredi.

«Le premier ministre Higgs et M. Austin de l’Alliance des gens ont été constamment condescendants envers Cannabis NB», a-t-il souligné.

Le gouvernement Higgs a lancé en novembre une demande de proposition pour confier à une seule entreprise le droit exclusif de distribuer et de vendre du cannabis à des fins récréatives au Nouveau-Brunswick.

La fonction publique est en train d’analyser les propositions du secteur privé en vue de faire une recommandation à celui qui occupera la chaise du premier ministre après le 14 septembre.

Lorsque les progressistes-conservateurs ont lancé la demande de proposition, Cannabis NB n’avait jamais fait de profit et avait déjà perdu 16 millions $.

Le ministre des Finances, Ernie Steeves, avait alors confié que le secteur privé serait en meilleure posture pour réduire les pertes et maximiser les revenus pour la province.

Depuis, Cannabis NB a enregistré un premier bénéfice de 500 000$ durant le dernier trimestre de 2019-2020, suivi d’un bénéfice de 1,4 million $ lors du premier trimestre de l’année en cours.

Les résultats du premier trimestre n’ont toutefois pas encore été vérifiés.

Le choix de créer une société de la Couronne possédant le monopole sur le cannabis récréatif avait été fait par l’ancien gouvernement libéral du premier ministre Brian Gallant au moment de la légalisation du cannabis du cannabis récréatif par le gouvernement fédéral en 2018.