L’UMCS se dit prête à accueillir ses étudiants en toute sécurité

L’Université de Moncton, campus de Shippagan, se dit prête à accueillir ses étudiants en toute sécurité pour l’année universitaire 2020-2021 qui cogne à nos portes.

«Des mesures rigoureuses, approuvées par le comité mixte d’hygiène et sécurité au travail de l’UMCS, conformément aux mesures de Santé publique Nouveau-Brunswick, ont été prises et seront appliquées», a écrit l’institution sur son site web et dans un communiqué envoyé aux médias, vendredi matin.

Parmi les mesures adoptées, l’UMCS cite une disposition des salles de classe respectant la distanciation physique, des escaliers à sens unique, le port du masque obligatoire (sauf une fois assis en classe), du désinfectant disponible aux endroits stratégiques, un accès contrôlés aux édifices et toute une équipe qui s’affairent au nettoyage des lieux entre chaque cours.

Ces mesure sont en rodage depuis le retour des employés le lundi 17 août.

La direction indique d’ailleurs que la grande majorité des programmes d’études offerts à l’UMCS seront présentés en classe cette année.

«Nous avons fait le choix de mettre tous les efforts nécessaires pour que nos étudiantes et étudiants puissent profiter pleinement de leurs études universitaires en toute sécurité. La petite taille de notre campus nous permet de privilégier les cours en présentiel et notre équipe est prête à relever le défi», affirme le vice-recteur, Sid Ahmed Selouani.

Le campus de la Péninsule acadienne se dit également outillé à faire face à une deuxième vague de la pandémie, si elle devait survenir.

«Nous sommes prêts, en tout temps, à offrir nos cours à distance au cas où les directives de la santé publique le recommanderaient», a indiqué M. Selouani.

L’UMCS précise de plus que les Services aux étudiantes et étudiants comptent se réinventer en offrant des activités où la distanciation physique est possible et profiter au maximum des technologies pour offrir des activités virtuelles.

Les grands espaces et les infrastructures récréatives extérieures qu’offrent, en toutes saisons, les villes de Shippagan et Bathurst – tels que la Véloroute, les sentiers pédestres, de raquettes ou de ski de fond – seront aussi mis à profit.

Une journée d’information et de formation virtuelle attend les étudiantes et étudiants le vendredi 4 septembre afin de les préparer adéquatement à la rentrée 2020.

Les cours débuteront le mardi 8 septembre sur le campus.