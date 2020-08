Les conservateurs veulent prolonger le programme d’incitation au voyage

S’il est reporté au pouvoir, le gouvernement progressiste-conservateur a l’intention de prolonger son programme d’incitation au voyage jusqu’à la fin mars 2021.

Ce programme, mis en place en juillet, a pour but de soutenir l’industrie du tourisme dans la province. Il permet aux gens du Nouveau-Brunswick d’obtenir un remboursement de 20% jusqu’à concurrence de 1000$ sur certaines dépenses admissibles pendant leurs vacances, à condition de payer une nuitée dans un hébergement de la province. Il devait initialement prendre fin le 30 septembre.

Les demandes de remboursement pour le programme actuel doivent être soumises entre le 1er octobre et le 30 octobre 2020.

L’objectif de la prolongation est de soutenir le tourisme hivernal.

Selon Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur, le programme a permis d’augmenter les réservations de 30% dans les parcs provinciaux cet été.

«Notre industrie touristique a été durement touchée par la COVID-19. Plus tôt cet été, notre gouvernement a lancé un programme d’incitation pour encourager les gens de la province à prendre des vacances ici dans la province. Cela fait partie de notre plan de relance économique d’aider les entreprises locales à se remettre sur pied, et nous savons que cela fonctionne», a-t-il dit lors d’un arrêt à Saint-Andrews.

Au Nouveau-Brunswick, plus de 30 000 personnes travaillent dans l’industrie et elle contribue plus de 520 millions de dollars chaque année à l’économie de la province.

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Higgs dit avoir accordé la priorité au secteur touristique en annonçant divers investissements stratégiques, bien qu’il ait annoncé plus de 8 millions $ en compressions au ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture en 2019. Le ministère était alors dirigé par Robert Gauvin, le seul député francophone du gouvernement Higgs.

Il y a quelques jours, Kevin Vickers, chef du Parti libéral du N.-B., a dénoncé ces compressions et a promis de restaurer le budget s’il est élu.