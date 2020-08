Un processus de vote «pas idéal» dans les foyers de soins

En raison de la pandémie, les travailleurs des foyers de soins seront mis à contribution pour permettre aux résidents de se prévaloir de leur droit de vote. Syndicats et associations dénoncent un fardeau pour le personnel et craignent une hausse de l’abstention.

Aux termes de la loi, tous les électeurs qui résident dans les «centres de traitement», doivent avoir l’occasion d’exercer leur droit de vote aux élections. Un centre de traitement désigne un foyer de soins infirmiers, un foyer de soins spéciaux, une résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital public ou tout autre établissement résidentiel qui offre des soins à dix personnes âgées ou plus, ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale.

Habituellement, les résidents de ces centres peuvent voter en personne et par la poste, comme tout le monde. Ils peuvent aussi demander que des agents électoraux amènent une urne à leur chevet et, lorsqu’il y a suffisamment de demandes, voter dans un bureau de scrutin additionnel mis sur pied dans une pièce commune de leur établissement.

La COVID-19 a forcé Élections NB à revoir ses procédures, car les agents ne pourront pas entrer dans ces établissements pour aider les aînés à voter. L’organisation proposera donc aux résidents une version adaptée du système de vote par la poste.

Les équipes d’Élections NB se chargeront d’abord d’appeler les centres de traitement pour obtenir une liste des résidents. Ils livreront ensuite des formulaires à chaque établissement et demanderont à la direction d’obtenir la signature des électeurs disposés à voter.

«Nos employés ramasseront les formulaires puis apporteront les bulletins de vote, accompagnés d’une enveloppe de sécurité et d’une enveloppe de certificat que le résident devra signer après avoir mis le bulletin dans l’enveloppe», détaille David Owens, directeur général adjoint des élections.

Les agents électoraux procéderont alors au ramassage, puis s’assureront que la signature de l’enveloppe correspond à celle du formulaire.

Le personnel des foyers de soins aura donc pour mission d’aider les résidents à remplir les formulaires puis d’assurer la distribution des trousses de vote.

Élections NB n’entend pas fournir de financement pour faciliter ce travail, David Owens note toutefois que les étapes ont été simplifiées.

«Ce système n’est pas idéal», reconnaît-il. «C’est la seule manière qui nous permette d’aider ces électeurs à voter malgré les restrictions.»

Les directeurs de scrutin correspondront avec les établissements pour leur transmettre la marche à suivre en début de semaine prochaine.

«Nous avons imprimé presque 250 000 formulaires. Nos employés sont actuellement en formation et commenceront à travailler la semaine prochaine», renseigne M. Owens.

Des «barrières» au vote des aînés

Plus tôt ce mois-ci, Kimberly Poffenroth, directrice générale d’Élections Nouveau-Brunswick, a souligné que la tenue d’un scrutin risquerait d’ajouter une charge de travail supplémentaire aux travailleurs des foyers de soins déjà surmenés.

Cette préoccupation est partagée par Roland Cormier, vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

«La majorité des foyers n’ont pas assez de monde. Le personnel n’aura pas le temps de faire ça, ils n’ont déjà pas le temps de s’occuper des besoins de base, de laver les personnes. Est-ce qu’on a le temps de remplir des formulaires quand la cloche n’arrête pas de sonner?»

Le syndicaliste peste contre le choix de tenir une élection en pleine pandémie. «Si les gens doivent remplir des documents, ils ne vont juste pas le faire. Il y a un risque que la démocratie ne fonctionne pas dans les foyers de soins», alerte-t-il.

Le directeur général de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, Jean-Luc Bélanger, estime également que plusieurs barrières se dressent face aux personnes âgées qui voudront voter le 14 septembre prochain. Il redoute que la participation électorale parmi les aînés soit plus faible que lors des précédents scrutins.

«Beaucoup de nos aînés ont peur de sortir à cause du virus. Qui va les aider à voter par la poste? Beaucoup n’ont pas accès à internet, certains sont analphabètes et ont besoin de quelqu’un pour les guider.»

M. Bélanger rappelle que les préposés aux soins n’ont pas pour mission d’assurer le déroulement des élections. «Leur rôle c’est d’assurer le bien-être et la sécurité des aînés, martèle-t-il.

Il réclame des ressources supplémentaires pour assister les plus vulnérables à exercer leur droit de citoyen. «Les aînés se sentent mis à part, lâche-t-il. Nous sommes beaucoup plus touchés par le confinement et plus à risque.»