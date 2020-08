Vaste mouvement de solidarité à l’endroit de Desiree Isaac-Pictou

Un lave-auto et un BBQ au coeur de la première nation Mi'kmaq du Restigouche ont été organisé afin d’amasser des dons et d’appuyer financièrement la victime et sa famille durant cette période difficile. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Un vaste élan de solidarité est en marche depuis quelques jours dans le nord du Nouveau-Brunswick afin de venir en aide à Desiree Isaac-Pictou, cette jeune femme grièvement blessée lors d’une épreuve de courses automobiles présentée le 15 août dernier dans la région de Bathurst.

La victime, âgée de 20 ans, se trouvait alors parmi les nombreux spectateurs réunis à Clifton dans le cadre de l’événement Turkey Town Mud Bog.

Pour des raisons qui demeurent nébuleuses à ce jour, un véhicule qui participait aux épreuves aurait été impliqué dans un accrochage avec un autre bolide de course avant de quitter la piste et d’aller atterrir littéralement sur la jeune femme originaire de Ugpi’ganjig (Eel River Bar).

Dimanche, des dizaines de proches et d’amis de la victime ont organisé un lave-auto et un BBQ au coeur de la première nation Mi’kmaq du Restigouche afin d’amasser des dons et d’appuyer financièrement la victime et sa famille dans cette période difficile.

«L’activité se déroule plutôt bien et l’ambiance est quand même bonne, plusieurs centaines de dollars qui seront remis à la famille ont déjà été amassés et ça continue tout l’après-midi», a raconté Ashley Parker, une amie proche de Desiree Isaac-Pictou et instigatrice de cette collecte de fonds.

D’autres initiatives semblables mises de l’avant depuis l’incident ont permis d’amasser à ce jour quelques milliers de dollars.

Soignée d’abord à l’Hôpital régional Chaleur, la victime repose actuellement dans un hôpital de Moncton.

Encore sous le choc, les proches et la famille de Desiree Isaac-Pictou préfèrent demeurer discrets au sujet de l’état de santé de celle qui est étudiante à l’Université du Nouveau-Brunswick.

Selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle, la dame aurait subi l’amputation d’une jambe et aurait été victime de fracture du dos.

Desiree Isaac-Pictou – Gracieuseté

La GRC a indiqué que l’enquête instituée au sujet de l’accident se poursuivait.

«L’enquête pourrait être longue, il s’agit de faire la chronologie des événements et de déterminer de A à Z tout ce qui s’est passé. Je peux assurer que plusieurs policiers travaillent sur l’enquête et veulent aller au fond des choses», a expliqué le sergent Jean-François Martel de la GRC.

«Il y a beaucoup de gens à rencontrer et de choses à vérifier afin de reconstruire le casse-tête. C’est trop tôt pour dire s’il y a eu problème mécanique, négligence d’un conducteur impliqué dans l’accident et parler de la direction que prend l’enquête ou si des accusations pourraient être déposées.»

Un témoin de l’accident qui s’est longuement confié sous le couvert de l’anonymat à l’Acadie Nouvelle s’est dit répugné par les mesures de sécurité qui étaient en place lors Turkey Town Mud Bog.

«Il y avait 4000 spectateurs présents à l’événement, aucune règle de distanciation physique ni aucune mesure de sécurité ou contrôle de la foule n’était appliquée, c’était terrible et inacceptable! La foule était beaucoup trop près des courses», a indiqué le spectateur outré.

La direction de la Santé publique a indiqué qu’une enquête avait également été instituée et que des discussions étaient en cours avec les organisateurs de la course.

«Conformément à l’arrêté obligatoire rendu dans le cadre de l’état d’urgence, il n’est pas permis d’avoir des rassemblements de plus de 50 personnes à l’extérieur sauf si des mesures efficaces ont été prises pour respecter les protocoles de contrôle et de distanciation établis par Travail sécuritaire NB et la médecin-hygiéniste en chef. Il n’y a pas de limite quant au nombre de participants relativement aux activités pour lesquelles des mesures de contrôle et un plan opérationnel sont en place de façon à assurer le respect des consignes de distanciation physique», a expliqué Corren Enos, porte-parole du gouvernement.