Des signes encourageants pour les trois aéroports du Sud

Les aéroports du Grand Moncton, de Fredericton et de Saint-Jean relèvent lentement la tête. Les effets de la pandémie sont encore palpables, mais leurs dirigeants rapportent des signes un peu encourageants.

L’arrivée de la COVID-19 a eu des conséquences désastreuses sur les aéroports de la province plus tôt cette année. Le nombre de vols a chuté dramatiquement, tout comme les revenus anticipés.

Les administrations aéroportuaires ont dû se retourner sur un dix cennes. Elles ont mis du personnel à pied et reporté des investissements en attendant que la tempête passe.

Une toute petite lumière est apparue au bout du tunnel au cours des dernières semaines, notamment à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc (AIRL) du Grand Moncton.

Cette infrastructure située à Dieppe – qui est la plus fréquentée de la province – a rapporté lundi que l’achalandage a été «légèrement meilleur que prévu» en juillet. Un total de 5814 passagers ont transité par là le mois dernier.

C’est 91% de moins qu’en juillet 2020, ce qui peut sembler tout à fait catastrophique. C’est tout de même mieux qu’en mai. L’achalandage avait alors atteint son plus bas niveau, avec seulement 1079 passagers, soit 98% de moins qu’en mai 2019.

Les revenus de l’aéroport devraient chuter de 10,6 millions $ (soit 52%) en 2020. Pas moins de 26% des employés à temps plein ont été mis à pied (volontairement ou non) ou ont pris leur retraite plus tôt que prévu.

Le PDG, Bernard LeBlanc, affirme que la reprise va prendre des années. «La pandémie et ses conséquences sur notre industrie ont été dévastatrices et restent un défi quotidien, la reprise à des revenus comme ce l’était en 2019 n’étant pas prévue avant 2024», dit-il par voie de communiqué.

Il affirme qu’il sera «difficile de se rétablir financièrement et d’être autonome» tant que les gouvernements provincial et fédéral ne jugeront pas qu’il est possible de lever les restrictions sur les voyages.

Il demande à Ottawa de l’aide financière pour «prévenir les impacts à long terme, tant du point de vue de l’exploitation que des infrastructures».

«Il y a eu une petite amélioration en juillet»

Sa consoeur Johanne Gallant, présidente et cheffe de la direction de l’Autorité aéroportuaire internationale de Fredericton, rapporte elle aussi des bonnes nouvelles. La situation reste cependant très préoccupante.

«Il y a eu une petite amélioration en juillet, par rapport au printemps. Mais on génère encore 90 ou 91% moins de revenus comparativement à l’année passée», dit-elle en entrevue téléphonique.

Elle prévoit d’importantes pertes en 2020 et note que 30% du personnel a été mis à pied depuis le début de la pandémie.

«Je n’ai pas les chiffres exacts, mais nous aussi on va avoir une perte considérable cette année.»

L’aéroport de la capitale tourne encore au ralenti et n’offre que quelques vols par semaine, rapporte Mme Gallant.

«On a un vol par jour vers Montréal. On a aussi cinq vols par semaine vers Toronto avec Air Canada et cinq vols de WestJet par semaine.»

Johanne Gallant se réjouit d’ailleurs que les rénovations en cours se poursuivent malgré la pandémie. «Ça va très bien. C’est très positif», dit-elle à propos de ces travaux.

Retour de la liaison Saint-Jean-Toronto au début septembre

L’aéroport de Saint-Jean prend lui aussi du mieux ces derniers temps. Au cours des premiers mois de la pandémie, tous les vols commerciaux avaient été annulés. Certaines liaisons sont à nouveau assurées.

Sept vols par semaine relient la ville portuaire et Montréal. Le directeur du développement commercial de l’aéroport, Jacques Fournier, rapporte que l’offre devrait être enrichie prochainement.

«Les vols vers Toronto devraient recommencer le 8 septembre», dit-il.

Jacques Fournier rapporte que des mises à pied ont été effectuées depuis le début de la pandémie. Il dit avoir hâte que les frontières rouvrent et que les voyageurs soient de retour en grand nombre.

«Présentement, la situation est difficile et avec raison. Mais c’est la même histoire dans tous les aéroports de la planète. Il sera important de voir les frontières ouvrir quand les choses seront à nouveau sécuritaires.»