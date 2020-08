N’en déplaise à plusieurs, la saison estivale tire à sa fin. Même s’il reste encore officiellement quatre semaines à l’été, les Néo-Brunswickois peuvent dire adieu aux chaudes journées estivales alors que l’arrivée d’une dépression et d’un front froid donnera un avant-goût de l’automne.

Sébastien Lachance

Un survol des prévisions météorologiques à long terme laisse croire que les journées où le mercure franchira la barre des 25°C se feront assez rares au cours des prochaines semaines dans la province.

La firme américaine Accuweather va encore plus loin et prévoit que des régions comme la Péninsule acadienne, le Madawaska et Saint-Jean ne verront pas de températures plus élevées que 22°C d’ici la fin de l’été et cet automne.

Chose certaine, une période de temps frais s’installera sur l’ensemble de la province dès mardi soir alors que le mercure devrait chuter d’une dizaine de degrés par rapport aux températures enregistrées ces derniers jours.

Les signes avant-coureurs d’un automne qui frappe à nos portes sont déjà perceptibles. Tôt samedi matin, le mercure indiquait à peine 2°C à Edmundston, la température la plus froide à avoir été enregistrée un 22 août depuis plus d’une vingtaine d’années.

Environnement Canada prévoit un mercure de seulement 12°C ce mercredi à Edmundston, soit 10°C de moins que les normales saisonnières

«Il ne faut tout de même pas lancer la serviette. Il y a une tendance à un retour à des températures agréables et un peu plus chaudes qui se dessine pour le début de septembre», indique toutefois André Monette le chef de service de météorologie chez MétéoMédia.

«On s’en va quand même dans la mauvaise direction! Le soleil se couche plus tôt et est moins fort. Il faut penser à sortir le manteau d’automne cette semaine.»

L’été 2020 qui s’achève aura été relativement chaud, même s’il ne passera probablement pas à l’histoire en raison de cette fin de saison plutôt froide.

À Fredericton, le mercure a atteint ou dépassé la barre des 30°C à pas moins de 29 occasions depuis le printemps. En guise de comparaison, cette marque avait été atteinte à seulement neuf reprises en 2019.

«Ce n’est pas nécessairement le temps chaud qui aura marqué l’été 2020, c’est plutôt le manque de précipitation qui tient presque du record. Si cela a fait le bonheur des vacanciers au Nouveau-Brunswick qui ont eu droit à un bel été, le temps a été malheureusement très sec pour les agriculteurs», a résumé André Monette.