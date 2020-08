Kevin Vickers appelle à «la coopération plutôt que la confrontation» avec Ottawa

De passage dans le Grand Moncton, Kevin Vickers s’est engagé lundi à devenir un partenaire du gouvernement fédéral pour sécuriser davantage d’investissements publics, reprochant au passage au premier ministre Higgs ses relations «conflictuelles» avec Ottawa.

«Des centaines millions de dollars en fonds fédéraux d’infrastructure sont actuellement disponibles, mais Blaine Higgs refuse d’en profiter. Si on laisse cet argent sur la table, notre province prendra du retard sur la reprise économique et les conséquences seront désastreuses», a-t-il plaidé au début de cette deuxième semaine de campagne.

Dans le cadre d’un accord signé en 2018, Ottawa a réservé 673 millions $ au cours de la prochaine décennie pour des projets d’infrastructure au Nouveau-Brunswick, mais 78% des fonds restent non alloués, argumente M. Vickers.

«Blaine Higgs a adopté une approche conflictuelle pour traiter avec le gouvernement fédéral au détriment de notre économie. Son approche est contre-productive», a-t-il lancé.

L’équipe libérale avait donné rendez-vous à la presse à Riverview, devant le nouveau pont de la Petitcodiac, donc l’achèvement – initialement prévu en novembre – a été repoussé à l’automne 2021 par le gouvernement Higgs.

Tout au long de sa prise de parole, leur chef s’est attaqué à la faiblesse du plan de relance concocté par les progressistes-conservateurs «au moment de la deuxième plus grande récession de l’histoire du pays». Il reproche à Blaine Higgs d’avoir provoqué une élection «avant que les nuages noirs n’arrivent».

«La voie de M. Higgs et faite de coupures, de statu quo et d’austérité. Ma voie est celle de l’investissement et de la croissance. Les dépenses en infrastructure seront indispensables à la reprise économique.»

M. Vickers souligne que les gouvernements Moe de la Sasckachewan, Ford de l’Ontario et Kenny de l’Alberta ont su travailler avec Ottawa pour soutenir des projets d’infrastructures «pour que leur économie rebondisse».

La prise de position du leader libéral contraste avec celle du chef progressiste-conservateur qui affirmait la semaine dernière son intention de ne pas annoncer de nouveaux investissements au cours de cette campagne et de s’en tenir au budget voté en mars dernier.

Au cours de la journée, Blaine Higgs a répliqué vouloir de la «flexibilité» sur la façon de dépenser les fonds fédéraux.

«Nous avons qu’il y a des autoroutes qui doivent être améliorées. Nous savons qu’il y a des écoles qui ont besoin d’être construites ou réparées. Je veux que l’argent du fédéral m’aide à faire ça, mais je ne veux pas que l’argent du fédéral m’oblige à dépenser l’argent des contribuables sur des choses dont nous n’avons pas besoin. C’est ça le problème.»

Kevin Vickers est demeuré vague quant aux projets d’infrastructures que son gouvernement soutiendrait s’il était élu le mois prochain. Il cite notamment les ponts de la région de Miramichi, les réseaux de transport en commun et des «projets approuvés partout dans la province dans lesquels le premier ministre refuse d’investir».

Le politicien n’a pas non plus précisé quelles sommes un gouvernement libéral à Fredericton mettrait sur la table. Questionné sur l’ampleur du déficit auquel il serait prêt à consentir, M. Vickers s’est dit «déterminé à viser un budget équilibré». «Je suis conservateur sur le plan fiscal, mais nous vivons un contexte extraordinaire et nous devons être pragmatiques», déclare-t-il.