Pénurie d’obstétriciens: aucun accouchement non urgent au Restigouche depuis avril

Cela fait près de cinq mois maintenant que les femmes enceintes du Restigouche et de l’ouest de la MRC d’Avignon au Québec sont forcées d’accoucher ailleurs qu’à l’Hôpital régional de Campbellton.

Si l’on rajoute à cela les différentes interruptions de ce service survenues en novembre et décembre 2019 – où l’établissement fut mis en état d’urgence –, on franchit le cap des six mois sans accouchement planifié à l’intérieur de la dernière année.

«C’est tout simplement inacceptable comme situation», fulmine le maire de Balmoral et président du Forum des maires, Charles Bernard.

Au sein des élus du Restigouche, la patience dans ce dossier a en effet atteint sa limite. Ceux-ci ont en l’impression que le Réseau de santé Vitalité a jeté la serviette et qu’il est prêt à sacrifier ce service.

«On ne sent pas une volonté sincère de s’attaquer au problème. Et plus on laisse une situation se détériorer, plus c’est difficile ensuite de la régler», dit-il.

Celui-ci soutient que Vitalité lui fournit toujours la même excuse, soit la difficulté à recruter de nouveaux pédiatres.

«Mais ce qu’on se pose comme question, c’est jusqu’à quel point sont-ils sérieux dans leurs démarches, jusqu’à quel point insistent-ils pour pourvoir les postes vacants? Parce que nous, on n’a pas l’impression que le réseau en fait suffisamment, et la preuve c’est que ça dure depuis plusieurs mois», exprime le maire

Efforts soutenus?

Au Réseau de santé Vitalité, le son de cloche est bien différent.

On concède que depuis le départ d’un des deux pédiatres de la région plus tôt cette année, il est impossible de soutenir ce service. Toutefois, on se défend d’avoir relégué le dossier aux oubliettes.

«C’est totalement faux», rétorque avec conviction le PDG du réseau, Gilles Lanteigne.

«Nous n’avons pas fait de progrès significatifs depuis avril dernier, mais ça ne veut pas dire que nous n’avons pas travaillé afin de régler la situation. Au contraire, car on tient à remettre ce service sur pieds. C’est notre objectif», ajoute-t-il.

Celui-ci soutient que son organisation a rencontré les médecins de la région afin de voir s’il y avait une façon de s’organiser pour rétablir le service d’accouchement au minimum. Mais la démarche n’a pas été fructueuse. La zone 5 ne peut compter que sur deux médecins accoucheurs selon le PDG.

Puis il y a le recrutement, un processus déjà ardu en temps normal, mais qui s’est compliqué depuis ce printemps en raison de la pandémie. On le ressent au réseau, et ce, dans pratiquement tous les secteurs d’activité.

«Et les pédiatres constituent une denrée particulièrement rare», confie M. Lanteigne.

Après vérifications lundi, aucun poste pédiatre n’était toutefois affiché pour la zone 5 (Restigouche) sur le site web du Réseau de santé Vitalité ainsi que celui du ministère de la Santé. On retrouvait par contre des offres pour les hôpitaux de Chaleur et d’Edmundston. Difficile donc pour les spécialistes de postuler au Restigouche alors que ces postes ne sont pas affichés.

Selon M. Lanteigne, il s’agit simplement d’une erreur occasionnée par la proximité du départ de l’ancien spécialiste.

«On va s’assurer qu’il soit bien affiché», promet M. Lanteigne.

Impacts

L’interruption du service d’obstétrique à l’Hôpital régional de Campbellton a des conséquences sur les hôpitaux voisins, à commencer par celui de Bathurst.

«Les gens collaborent afin de donner un coup de main, mais après un certain moment ça devient lourd», admet M. Lanteigne, non sans souligner que l’hôpital de la région Chaleur a lui aussi été privé de ce service pendant plusieurs mois avant que sa situation se stabilise.

Cette situation n’est pas sans impact non plus de l’autre côté du pont interprovincial puisque l’Hôpital de Campbellton est l’établissement de référence pour bien des citoyens gaspésiens.

Il a été impossible de connaître le nombre exact de patientes de la MRC d’Avignon-Ouest qui, depuis avril, ont accouché à l’Hôpital de Maria, mais qui en temps normal l’auraient fait à Campbellton.

M. Lanteigne dit d’être entretenu avec la direction de cet hôpital et on lui aurait confirmé que l’absence de service d’accouchements à Campbellton depuis ce printemps cause un stress important sur leur propre département.

Un système à revoir

Aujourd’hui, on pointe le service d’obstétrique, mais selon Charles Bernard, le malaise est toutefois beaucoup plus vaste et profond.

«C’est littéralement toute l’offre de services en santé qui nous inquiète», indique M. Bernard.

Celui-ci estime que l’expérience du Réseau de santé Vitalité s’est avérée un cuisant échec pour l’Hôpital régional de Campbellton. Ses confrères et lui ne cachent pas qu’ils préféreraient de loin un retour à l’ancien système possédant une direction régionale ou quelque chose qui s’y rapproche.

«Parce qu’en ce moment, on n’a pas l’impression que quelqu’un se bat pour maintenir les services dans nos communautés. On a plutôt la sensation que Vitalité tente tranquillement – en diminuant un service ici et un autre là – de retirer à l’Hôpital de Campbellton son titre d’établissement régional et d’en faire un hôpital de second ordre. C’est notre grande crainte», soutient M. Bernard.

Les élus membres du Forum des maires du Restigouche doivent se rencontrer jeudi afin de discuter de la situation des services de santé dispensés à l’HRC. Le sujet de l’obstétrique figure à l’ordre du jour.

Ceux-ci entendent bien profiter de l’actuelle période électorale pour exiger des engagements fermes de la part des différentes formations politiques concernant le statut de l’hôpital restigouchois et des services qui y sont offerts.