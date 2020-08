Une méthode naturelle pour freiner l’érosion des côtes

L’enrochement des berges est certes une solution durable face à l’érosion des côtes acadiennes, mais elle est aussi fort coûteuse, sans oublier la nécessité d’utiliser de la machinerie lourde qui crée, à elle seule, sa part de dommages. Mais il existe désormais une autre option plus abordable pour les propriétaires et les municipalités aux prises avec la disparition de large bande de terres à chaque tempête.

La Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne, le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, l’Association du bassin versant de la baie de Shediac et Vision H2O de Cap-Pelé et Beaubassin viennent de fonder un partenariat et feront la promotion de la technique des «côtes vivantes», cette semaine.

À travers deux journées d’ateliers et de démonstrations – le premier mercredi à Inkerman et l’autre vendredi à Shediac -, ces organisations désirent proposer une nouvelle avenue à travers une approche naturelle.

Pour l’occasion, Rosemarie Lohnes, de l’entreprise néo-écossaise Helping Nature Heal, viendra expliquer aux participants les principes scientifiques avancés et l’expertise de restauration des écosystèmes face aux défis des changements climatiques.

Il s’agit d’une première au Nouveau-Brunswick, explique Benjamin Kocyla, directeur de la planification à la CSR-PA et instigateur de cette contribution qui couvre toute la côte Est de la province.

«J’étais un peu découragé que la seule option connue de protection de nos berges était l’enrochement. C’est pourquoi nous voulons proposer une deuxième option grâce à des plantes adaptées à l’environnement qui retiennent le sol. Ça se fait sur la côte ouest canadienne et dans le nord-est des États-Unis, mais il n’y a personne au Nouveau-Brunswick qui sait faire ça», a-t-il mentionné.

La méthode des «côtes vivantes» se fait manuellement et nécessite peu, sinon aucune intervention mécanique. Elle limite également le besoin de construire des murs rocheux de protection et d’autres structures fixes visant à protéger les bandes riveraines et les zones côtières.

Étant donné les restrictions liées à la pandémie de la COVID-19, les deux ateliers accueilleront un maximum de 50 participants et seront bilingues. Selon M. Kocyla, il reste encore quelques places pour chacun des rendez-vous. L’inscription est possible en ligne. Des serres fourniront diverses plantes pour alimenter les démonstrations.

«On va présenter quelque chose qui n’a jamais été fait dans la province, insiste le porte-parole. Cette technique nous permet d’utiliser la nature à notre avantage. C’est une option à la portée de tous, parce qu’il est de la responsabilité de tous de protéger le bord de nos rivières et de nos côtes.»

Grâce à l’aide du Fonds de fiducie sur l’environnement du N.-B., ces ateliers seront suivis d’un rapport et d’études comparatives.