Alerte d’orage violent sur le N.-B.

Une alerte d’orage violent est en vigueur sur quatre régions de l’Ouest de la province pour mardi après-midi. Le reste du N.-B. se retrouve quant à lui sous une veille d’orage violent.

Les comtés de Madawaska, de Victoria et de Charlotte (Grand Manan) ainsi que la grande région de Saint-Jean sont sous le coup d’une alerte d’orage violent émise tard mardi après-midi par Environnement Canada.

L’agence fédérale précise qu’«une ligne d’orages forts s’étend depuis Saint-Léonard jusqu’à Nictau en passant par Comeau Ridge et Riley Brook».

Cet orage pourrait produire «des rafales fortes, de la grêle de la taille d’un petit pois à une pièce de dix cents et de la pluie forte.»

«Les pluies torrentielles causeront probablement des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. De la grosse grêle peut endommager des biens et causer des blessures. De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d’arbres et renverser de gros véhicules. Tout orage qui se formera s’accompagnera probablement de nombreux éclairs. N’oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades», écrit Environnement Canada.

Ailleurs au N.-B., la veille d’orage violent émis en début d’après-midi mardi parle de «conditions qui sont propices à la formation d’orages dangereux pouvant produire des rafales causant des dommages, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte.»

À 16h20, mardi, Énergie NB rapportait que 497 clients étaient privés de courant, dont plus de 200 dans la région de Charotte Sud-Ouest.