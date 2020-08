Élection 2020: le NPD se prépare tant bien que mal

Absent de l’Assemblée législative et peu présent dans la sphère politique depuis l’élection fatidique de 2018, le Nouveau Parti démocratique tentera tant bien que mal de retrouver sa place d’ici l’élection du 14 septembre.

Lors de l’élection provinciale de septembre 2018, des partis qui étaient auparavant marginaux – Le Parti vert et la People’s Alliance – ont réussi à décrocher 6 sièges. Le NPD, lui, n’a pas eu son heure de gloire.

Les appuis du parti se sont effondrés, il n’a obtenu que 5% du vote populaire (contre 13% en 2014), et sa cheffe Jennifer McKenzie a démissionné quelques mois plus tard après s’être fait montrer la porte lors d’un vote des membres.

Le chef intérimaire du parti, le jeune Mackenzie Thomason, croit – ou espère – que l’élection de 2018 n’était qu’un mauvais coup du hasard. Il compare cela à la déconfiture des libéraux à l’élection fédérale de 2011, qui les avait placés au rang de troisième parti.

La dernière députée du NPD au N.-B., Elizabeth Weir, a été élue pour la dernière fois en 2003.

Mackenzie Thomason explique que depuis 2018, le NPD du N.-B. s’occupe de garder ses finances en règle et de fournir la documentation nécessaire à Élections NB. Le parti a également mené quelques collectes de fonds afin d’avoir des économies en cas d’une élection surprise.

En janvier dernier, le NPD disposait de 17 000$ en liquidités, selon Élections NB. Le chiffre a augmenté un peu depuis ce temps-là, d’après M. Thomason.

«On n’a pas un demi-million à dépenser, mais on est confiants que le chiffre qu’on a est suffisant pour faire une campagne électorale.»

Mackenzie Thomason n’en voulait pas de cette élection. En entrevue, il écorche au passage la décision du premier ministre de déclencher une élection, qu’il qualifie d’«imprudente et irresponsable».

«Est-ce que j’aurais aimé être dans une position où on avait quelques années de plus pour se préparer? Absolument, mais je pense que le parti est dans une position adéquate pour faire passer notre message aux Néo-Brunswickois.»

La plupart des candidats du NPD n’ont pas été annoncés au moment d’écrire ces lignes. Une conférence de presse prévue mercredi permettra au NPD d’annoncer sa plateforme et plusieurs candidats, selon un avis envoyé aux médias.

Le recrutement n’a pas été simple pour le parti orange cette année. M. Thomason et un autre membre du parti se sont chargés de valider chaque candidat potentiel.

«On fait des heures supplémentaires. C’est un processus qui a pris beaucoup de temps cette semaine.»

Mackenzie Thomason admet aussi que l’absence de son parti à l’Assemblée législative peut rendre la candidature moins attrayante.

Il ne précise pas si son parti sera en mesure de nominer des candidats dans chacune des 49 circonscriptions provinciales, mais il croit qu’il a accumulé un «bon nombre» de candidats en peu de temps.

Le chef du NPD s’était montré ouvert à l’idée de partager des candidats avec le Parti vert, puisque les deux partis cherchent à obtenir des votes de la gauche. Le chef de ce parti, David Coon, s’y est cependant opposé dès que les élections ont été déclenchées.

Une élection importante

Mackenzie Thomason estime que les résultats de l’élection du 14 septembre prochain seront très importants pour l’avenir du NPD du N.-B.

Il croit être en mesure de décrocher un siège dans une ou deux circonscriptions, ce qui serait une grosse victoire pour le cinquième parti.

D’après lui, les chances sont les meilleures dans sa propre circonscription de Fredericton-Nord ou dans une circonscription de la région de Saint Jean.

«Si les votes pour les verts et l’alliance baissent et que nos votes augmentent, je pense que ça sera une indication qu’on est toujours pertinents et qu’il y a de l’engouement.»

Mario Levesque, politologue à l’Université Mount Allison, croit cependant qu’un gain du NPD est peu probable.

«Le meilleur qu’ils pourraient faire, c’est de se décrocher un député, mais je pense qu’ils vont avoir de la misère.»

Il estime que le NPD aura de la difficulté à arracher des votes de la gauche au Parti vert en septembre.

«Je pense que le NPD peuvent récupérer ces votes-là, mais il faut qu’ils puissent dire aux gens en quoi ils sont différents du Parti vert. C’est ça la grosse question.»

Il rappelle que le NPD a changé de chef à plusieurs reprises depuis le départ d’Elizabeth Weir, ce qui a pu froisser une partie de l’électorat.

Selon le politologue, le NPD aurait intérêt à garder un chef plus longtemps afin de donner la chance à l’électorat de l’apprivoiser.

Le parti aurait aussi intérêt à améliorer sa situation financière et à se concentrer sur un ou deux enjeux importants pour se faire connaître dans la population, selon lui.