Feu vert aux sports scolaires à la rentrée

Un temps incertaine, la tenue d’activités sportives parascolaires sera finalement autorisée le mois prochain dans les écoles. Le retour au jeu ne se fera toutefois pas dans les conditions habituelles.

L’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick (ASINB) a décidé que les sports d’automne pourront commencer à partir 14 septembre.

«Aucune activité n’a été annulée pour la saison 2020-2021 jusqu’à présent, mais nous devrons plus tard réexaminer la situation de certaines», annonce l’organisation provinciale.

«Nous voulons donner aux écoles et aux directions d’école le temps d’assurer que tous les bénévoles concernés sont bien informés des modifications apportées aux politiques du ministère et des écoles»

L’ASINB avait annoncé, à la fin juin, la suspension de plusieurs disciplines sportives pour la saison scolaire 2020-2021. Le baseball, hockey, football, basketball, soccer, rugby, cheerleading et le volleyball, soit l’ensemble des sports collectifs, étaient alors concernés.

Plusieurs parents avaient protesté et une pétition demandant la reprise des pratiques et des matchs a été remise au ministre Dominic Cardy.

Certains sports, dont les compétitions se tiennent à l’hiver ou au printemps, restent suspendus pour le moment, mais leur cas sera réévalué plus. Il s’agit de la lutte, du rugby et du volleyball. Les équipes de basketball et de hockey peuvent reprendre l’entraînement mais l’ASINB n’a pas encore approuvé la tenue des matchs.

L’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick publiera prochainement un plan de retour au jeu pour chaque discipline. Par exemple, les compétitions de meneuses de claque (cheerleading) se dérouleront uniquement de façon virtuelle.

Dans les cas où un sport organisé est régi par une organisation sportive provinciale (par exemple, Hockey Nouveau-Brunswick, Soccer Nouveau-Brunswick, etc.), le niveau de jeu et les règles modifiées associées seront conformes aux plans opérationnels élaborés par cette organisation.

Ainsi, les jeunes passionnés de football devront par exemple se contenter d’une version sans contact de leur sport, le flag-football, mais pourront reprendre les matches dès le 22 septembre.

Au cours du point de presse de mardi, la médecin-hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell, a souligné l’importance pour les jeunes de pouvoir reprendre le chemin des terrains.«Il y aura des risques, mais nous essaierons de les réduire», a-t-elle déclaré.

«Le ministère reconnaît le rôle essentiel que jouent le sport et l’activité physique dans le développement académique, social et émotionnel de l’enfant», peut-on également lire dans le plan de retour en classe publié récemment.

Des règles d’hygiène strictes

On y apprend que des activités interscolaires et autres activités parascolaires pourront avoir lieu pendant l’année scolaire 2020-2021, à la condition que la province ou la zone reste dans la phase jaune. En revanche, les compétitions sportives seront limitées à de petites zones pour limiter les contacts entre les régions.

Une série de mesures sanitaires s’appliqueront d’ailleurs à tous les sports.

Aucun spectateur ne sera autorisé à assister aux événements organisés à l’intérieur de l’école. Le sous-ministre de l’Éducation pour le secteur anglophone, George Daly, note que «les options virtuelles sont encouragées lorsque c’est possible».

Dans les espaces extérieurs, pas plus de 50 spectateurs seront autorisés, et les spectateurs devront respecter les mesures de distanciation physique.

Les participants éviteront tous les contacts physiques inutiles, par exemple les «tape m’en cinq» (high five) ou les poignées de main.

Le covoiturage sera découragé, et il faudra conserver la liste de tous les participants – y compris les entraîneurs, les joueurs et les bénévoles – à tout événement.

Les vestiaires seront nettoyés au moins trois fois par jour, ces derniers ne seront pas accessibles en dehors des heures d’ouverture de l’école.

Les élèves seront autorisés à utiliser le gymnase ou d’autres espaces dans leur école, à la condition de se laver les mains ou de les désinfecter en entrant et en sortant. Le port du masque ne sera pas imposé lors des cours d’éducation physique ou des événements sportifs.

L’utilisation des espaces extérieurs sera encouragée.

«Il est encouragé de limiter la présence à un parent par joueur», souligne Marcel Lavoie, le sous-ministre de l’Éducation pour le secteur francophone.

«L’équipement sera désinfecté après chaque utilisation. S’il n’est pas possible de le désinfecter, il ne sera pas utilisé», prévient le fonctionnaire.

Il précise que ces règles s’appliqueront également aux clubs de lecture, de sciences ou d’échec.

Elles concernent aussi les cours d’activité physique. Les élèves du secondaire pourront y participer en gardant une distance minimale d’un mètre. Les élèves de la maternelle à la huitième année suivront le cours avec leurs camarades de classe, ou de bulle sans avoir à respecter les mesures de distanciation. Par contre, chaque groupe devra se tenir à deux mètres de distance des autres groupes.

Les autorités scolaires entendent bientôt donner davantage de précisions quant à l’encadrement des orchestres, des groupes de musiques et des chorales.