Hôpitaux ruraux: Vickers et Gauvin attaquent Higgs

Kevin Vickers et Robert Gauvin se sont livrés à une attaque en règle contre Blaine Higgs et sa réforme avortée des hôpitaux ruraux au 9e jour de la campagne électorale, mardi.

Le chef du Parti libéral et l’ancien vice-premier ministre progressiste-conservateur devenu candidat libéral ont voulu prévenir la population de ce qui arrivera à leurs hôpitaux selon eux si le premier ministre obtient un mandat majoritaire le 14 septembre.

«Blaine Higgs veut vous faire croire que son plan a été abandonné, mais c’est faux. Je vous le dis, si vous votez pour les conservateurs ou l’Alliance des gens, les services dans votre hôpital seront coupés dans ces communautés.»

M. Higgs affirme depuis des semaines que sa réforme était une erreur et qu’il ne réduira pas les services dans les urgences des petits hôpitaux s’il est réélu.

MM. Vickers et Gauvin ont fait leur allocution mardi matin devant le Centre de santé de Sussex, l’un des six hôpitaux ruraux où le gouvernement Higgs avait annoncé la fermeture de l’urgence la nuit en février avant d’y renoncer une semaine plus tard.

«Les lits de soins aigus dans les hôpitaux ruraux allaient être transformés en lit de soins de longue durée, faisant essentiellement de ces hôpitaux des foyers de soins», a déploré M. Vickers.

Robert Gauvin, qui occupait le poste de vice-premier ministre et de ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture au sein du cabinet de Blaine Higgs, a quitté le Parti progressiste-conservateur en guise de protestation contre la réforme des hôpitaux ruraux.

La semaine dernière, il s’est joint au Parti libéral à titre de candidat dans Baie-de-Shediac-Dieppe après avoir siégé comme député indépendant pendant six mois.

«Pourquoi veut-il une majorité maintenant? J’étais là. Ne vous méprenez pas, il voulait (cette réforme). Pensez-vous que tous ses députés étaient heureux avec cette décision? Non, ils ne l’étaient pas. C’est lui qui voulait ça», a assuré M. Gauvin.

Kevin Vickers s’est engagé à ordonner aux réseaux de la santé «qu’aucun hôpital rural ne soit fermé et qu’aucun service d’urgence ne soit supprimé» si son parti forme le prochain gouvernement.

Le gouvernement Higgs voulait notamment fermer les urgences de certains hôpitaux ruraux la nuit afin de rediriger ces ressources ailleurs pour réduire le nombre élevé d’interruptions de services dans le système de santé en raison de la pénurie de personnel qui sévit un peu partout dans la province.

Le Parti libéral s’engage à élaborer un «plan à long terme» pour remédier à cette pénurie.

M. Vickers est resté vague sur le contenu de ce plan, parlant surtout de meilleurs incitatifs financiers pour convaincre les étudiants en science infirmière de rester au Nouveau-Brunswick après leurs études.

M. Vickers n’a pas non plus précisé combien d’argent il serait prêt à investir dans ce plan.