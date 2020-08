Logement: Blaine Higgs veut poursuivre la mise en oeuvre de son plan

Le chef progressiste-conservateur s’engage à poursuivre la mise en oeuvre de son plan d’action sur le logement s’il remporte les élections du 14 septembre.

De passage à Moncton, mardi avant-midi, Blaine Higgs a affirmé qu’il «continuera de faire progresser» la stratégie de 10 ans intitulée «Un toit pour tous», lancée en 2019.

Ce plan comprend plusieurs mesures pour fournir des logements «abordables, sécuritaires et convenables» aux Néo-Brunswickois.

Il prévoit entre autres des investissement – sous la forme de subventions et de fonds en capital – qui «devraient» permettre la création de 1262 unités de logement abordables.

Cela comprend 922 pour les individus, les familles et les aînés, 300 logements additionnels pour sans-abri et 40 unités additionnelles pour les personnes victimes de violence conjugale.

Blaine Higgs a rappelé a signé une entente de 10 ans avec le gouvernement fédéral liées au logement abordable.

Dans le cadre de cette entente, son gouvernement s’est donné comme objectif d’«éliminer 1200 ménages de la liste d’attente pour un logement subventionné» d’ici à 2029.

Le chef du Parti PC affirme que 151 nouvelles unités de logement subventionnées seront créées d’ici à 2022 pour se rapprocher de cet objectif.

Selon des données partagées mardi par le Parti progressiste-conservateur, il y a présentement 450 personnes sans abri dans la province. De plus, 5000 autres personnes attendent une aide au logement subventionné.

«Trop peu, trop tard»

Mardi matin, la Chambre de commerce pour le Grand Moncton a fait une sortie publique pour exhorter tous les partis politiques à agir rapidement dans dossier du logement abordable et de l’itinérance.

Selon le PDG de la Chambre, John Wishart, la situation empire au centre-ville de Moncton. On constate en effet la présente de plus en plus d’itinérants dans certains lieux du quartier, dont près du Centre culturel Aberdeen et dans la ruelle Oak.

« La question de l’itinérance dans le centre-ville de Moncton est en train de devenir une crise. Nos propriétés commerciales et nos stationnements sont devenus de facto des résidences pour de nombreux sans-abri. Cela ne peut pas continuer si nous voulons aider ceux qui sont dans le besoin et protéger la réputation du centre-ville de notre ville», dit-il par voie de communiqué.

Il exhorte le gouvernement provincial à «remplir son rôle» en fournissant des logements abordables avec des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

John Wishart reproche à Blaine Higgs d’avoir reporté des investissements appuyés par le gouvernement fédéral et que «seulement» 151 logements abordables seront subventionnés de 2019 à 2022 dans le cadre de l’entente bipartite avec Ottawa.

«C’est trop peu, trop tard. Nous avons besoin des fonds maintenant, sinon la province verra les entreprises quitter le centre-ville et l’assiette fiscale sera menacée. Nous ne demandons pas «s’ils» financeront des logements abordables avec des services globaux, mais plutôt «combien et quand.»