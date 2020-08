Salle de spectacles: Tracadie rembourse une dette de 500 000$

Le conseil municipal de Tracadie a accepté à l’unanimité d’annuler une dette de 500 000$ de la Société culturelle des Tracadilles, contractée dans le cadre de la construction de la salle de spectacle J.-Armand-Lavoie, ouverte en 2019.

Une résolution à cet effet a été adoptée en début de semaine. Le conseiller Jean-Yves McGraw, dont le fils Maxime McGraw est employé de la Société culturelle des Tracadilles, a déclaré un conflit d’intérêts dans cette affaire et s’est retiré de la salle pour la durée du débat.

La somme sera remboursée grâce au Fonds de la taxe sur l’essence. En 2019, la taxe a permis à la municipalité de toucher à 2,4 millions $ pour des projets d’infrastructure.

«Ce n’est pas une composante de notre budget, donc il n’y aura pas d’impact sur les taxes des citoyens», a dit Denis Losier, maire de Tracadie.

Le différend entre la MRT et la SCT remonte à la fin de l’été 2019. La municipalité demandait à l’organisme culturel de lui rembourser avant le 13 septembre 2019 une partie ou la totalité d’un prêt de 800 000$ visant à acheter de l’équipement pour la nouvelle salle de spectacles, construite en annexe à la Polyvalente W.-A-Losier. Cette situation a même menacé la tenue du premier spectacle mettant en vedette Wilfred LeBouthillier.

Éventuellement, les deux partis ont réussi à s’entendre sur un plan pour permettre à la SCT de s’acquitter de sa dette. Au cours de la dernière année, la SCT a remboursé 300 000$. Il lui restait encore 500 000$ à payer.

«Je pense que c’est pratiquement irréaliste de demander à un organisme à but non lucratif de rembourser 500 000$. Si on fait un retour dans le passé, on pourrait bien parler des composantes concernant la salle de spectacles, mais je pense qu’il a toujours été clair pour le conseil qu’on voulait une salle de spectacles qui fonctionne et soit accessible à la population», a expliqué M. Losier.

Lorsque la salle J.-Armand-Lavoie a ouvert ses portes, l’objectif était d’offrir une salle moderne de 500 places pour la tenue d’événements à Tracadie. Comme partout ailleurs, la pandémie de la COVID-19 a mis en suspens l’organisation de concerts et de spectacles.

«Dans le contexte de la COVID-19, on sait qu’il faudra organiser des spectacles en s’adaptant à la situation. Une salle de 500 places avait été demandée pour permettre une rentabilité et la diminution du coût sur l’achat de billets. Dans ce contexte, si on envisage des spectacles, il va falloir diminuer le nombre de gens dans la salle, ce qui donne des risques à la rentabilité.»