Des parents militent pour un retour en classe sans restriction

Un groupe de parents du nord-ouest de la province plaide pour une rentrée scolaire traditionnelle pour les élèves. Une rentrée plus humaine, dépourvue de masques, de règles distanciation et de bulles d’élèves.

La rentrée scolaire est généralement source de stress pour parents et élèves. Mère de cinq enfants, Gaétanne Bérubé de Saint-Quentin en sait quelque chose. Elle a vécu cette situation à moult reprises au cours des deux dernières décennies. Aujourd’hui, il ne lui reste qu’un enfant dans le système scolaire. Mais cette fois, cette petite appréhension habituelle qui accompagne le retour en classe a fait place à une crainte.

Cette crainte, c’est la nouvelle normalité imposée aux écoles en raison de la pandémie de la COVID-19. Création de classes-bulles pour les élèves, port du masque obligatoire dans les espaces communs, isolement et tests en cas de symptômes grippaux…

Pour elle, toutes ces mesures font en sorte que la rentrée 2020 ne sera en rien normale. Pire, elle croit que cela risque de causer des séquelles importantes chez les jeunes.

«J’ai vraiment beaucoup de difficultés avec tout ça», avoue-t-elle.

«Quand j’ai vu le plan dérisoire proposé pour le retour à l’école, et que personne ne semblait vouloir se lever pour le bien-être de nos enfants, j’ai décidé de le faire», explique Mme Bérubé qui, à la suite de cette réflexion, a fondé le groupe École à la normale Nord-Ouest et mis en branle une manifestation prévue pour ce week-end.

Ses objections et griefs sont nombreux. En fait, sa liste est pratiquement aussi volumineuse que le nombre de mesures imposées pour le retour en classe, sinon même davantage puisqu’elle déplore également le manque de consultations auprès des groupes de parents et même auprès des enseignants qui, pourtant, oeuvrent en première ligne.

«On ne fait pas partie de l’équation, de la solution. Mais on le devrait. Ce sont nos enfants et nous avons notre mot à dire», clame-t-elle.

Le groupe dénonce du coup à ce qu’il qualifie de prise de contrôle du système d’éducation de la province par la Santé publique, une pris de contrôle qui n’aurait pas les intérêts des enfants en tête de liste. Qu’est-ce que le groupe propose comme retour à la normale exactement?

«Pour moi, c’est d’abord de retourner à l’école sans masque, sans distanciation, à temps plein pour tous les niveaux et sans bulle. On veut la reprise de toutes les activités, sociales, sportives et culturelles. Bref, on veut l’école comme c’était avant cette soi-disant pandémie, une école humaine, saine», soutient Mme Bérubé.

Pour cette dernière, c’est le bien-être des enfants qui doit primer et elle craint les conséquences sur la santé mentale des élèves. Elle soutient, à la suite de témoignages de parents, que plusieurs jeunes souffriraient d’anxiété face à la perspective de la rentrée.

«Quand on envoie nos enfants à l’école, c’est pour qu’ils développent leur plein potentiel académique, mais aussi qu’ils apprennent à socialiser. Ils ont besoin de jouer avec leurs amis, de se faire prendre dans les bras pour être consolé, d’être heureux dans leur apprentissage. Là, c’est autre chose qu’on leur prépare et ça m’effraye», s’inquiète la mère de famille.

Appuis

Mme Bérubé n’est pas la seule à partager ces inquiétudes. Le groupe qu’elle a mis sur pied a rapidement trouvé écho chez de nombreux parents. Une semaine après sa création, il compte déjà près de 1400 membres.

Parmi ceux-ci, Hélène Chouinard, également de la région de Saint-Quentin. Ses enfants de 11 ans et de 16 ans doivent, comme plusieurs autres, reprendre le chemin de l’école dans quelques jours. Mais là aussi, le doute s’est installé chez elle.

«On n’a pas l’air d’avoir réfléchi à plusieurs aspects, comme aux enfants qui ont déjà un cercle d’amis réduit, ceux qui ont déjà un trouble d’attention. On veut que nos enfants aient une vie normale à l’école, pas qu’ils angoissent», témoigne-t-elle.

Pour Mme Chouinard, le plan proposé comprend plusieurs failles. À son avis, il est ingérable à plusieurs niveaux, que ce soit pour le port du masque ou le maintien de la distanciation. Et c’est encore plus vrai en ce qui a trait aux classes-bulles. Selon elle, si des enfants sont séparés à l’école, cela ne signifie pas qu’ils le seront en dehors de celle-ci, comme dans les services d’après-classes, les équipes sportives, les sorties entre amis la fin de semaine, etc.

«C’est certain que toutes ces différentes bulles vont finir par s’entrecroiser quelque part. Alors, à quoi bon imposer cette mesure à l’école?», s’interroge-t-elle.

Manifestation

Le groupe fondé par Mme Bérubé tiendra sa première activité samedi.

La manifestation aura lieu à compter de 13h en face de l’école Grande-Rivière de Saint-Léonard, point géographique central du District scolaire francophone Nord-Ouest. L’objectif: d’abord sensibiliser les parents à la situation, mais aussi démontrer au gouvernement que le plan proposé ne convient pas.

L’organisatrice espère par ailleurs que cette action dépassera les limites du Nord-Ouest, qu’elle inspirera des parents d’autres régions à réagir aux mesures de retour en classe proposées par le gouvernement, que la contestation deviendra provinciale.

«Je sais que plusieurs personnes pensent comme nous ailleurs en province. Et je crois qu’on peut faire une différence si on se tient ensemble, si on dit au gouvernement qu’en tant que parents, nous n’acceptons pas ces mesures pour nos enfants», exprime-t-elle.