Drogues: promesses de Higgs, scepticisme d’experts

La première promesse de dépense supplémentaire de Blaine Higgs dans cette campagne électorale concerne la répression de la vente de drogues: 2 millions $ par an pour une équipe de 13 agents de la GRC chargés d’arrêter les trafiquants. Il compte ajouter ce montant au budget provincial de l’année prochaine s’il est réélu.

«C’est difficile de couvrir tout le territoire du Nouveau-Brunswick, commente la criminologue, Véronique Chadillon-Farinacci. L’efficacité de cette mesure dépendra de l’affectation des agents. Une approche ciblée, par exemple sur production de méthamphétamine à Moncton, peut perturber le marché de la drogue.»

La professeure à l’Université de Moncton s’interroge par ailleurs sur la façon dont les gendarmes se renseigneront afin d’établir leur stratégie de lutte. Elle remarque que les données sont peu nombreuses.

Dans son annonce du 26 août, M. Higgs s’est concentré sur la méthamphétamine.

Dans une enquête effectuée en décembre 2019, l’Acadie Nouvelle a pourtant déterminé que si le nombre de consommateurs de cette substance augmentait au Nouveau-Brunswick, il restait faible comparé à celui des utilisateurs d’opioïdes.

«Avant de cibler une drogue dure, il faut documenter le marché, critique Mme Chadillon-Farinacci. Ça, c’est une approche pragmatique. Mais nous sommes dans une campagne électorale…»

M. Higgs se justifie en rapportant qu’environ 50% des incidents liés aux armes dans la province ont un lien avec le cristal de méthamphétamine, selon des statistiques de la GRC.

«C’est bien devant les autres drogues», précise-t-il.

Plus de prévention

Le candidat progressiste-conservateur a aussi annoncé un plan pour prévenir la consommation de drogue chez les jeunes, inspiré de programmes mis en place par l’Islande il y a une vingtaine d’années.

Ce pays a réduit la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis chez ses adolescents avec une formule qui combine couvre-feu, prévention, relèvement de la majorité et sport, selon le magazine français Le Point.

«Est-ce que ça fonctionne pour toutes les substances? Et pour combien de temps?», se demande toutefois Mme Chadillon-Farinacci.

Plus de traitements

Le premier ministre sortant a également promis de doubler le nombre de lits du centre de désintoxication de Campbellton.

Cet établissement est le seul parmi les huit que compte la province à proposer un traitement de 30 à 90 jours prenant en compte les problèmes de santé mentale, souvent liés à la toxicomanie. Les patients pourraient être 24 à en profiter en même temps à partir de janvier prochain.

«Nous inclurons ce qui est nécessaire à notre budget de l’année prochaine pour ça. Je n’ai pas les coûts exacts», déclare M. Higgs.

À l’écoute de cet engagement, la directrice d’Ensemble Moncton, Deborah Warren éclate de rire avant de s’excuser.

«J’essaie de ne pas monter sur mes grands chevaux, mais ils me frustrent tellement, confie-t-elle à propos du gouvernement. Augmenter le nombre de lits de 12 à 24, vraiment? C’est une blague! Dans les 12 derniers mois, nous avons distribué des seringues à 907 personnes à Moncton. À Saint-Jean, les bénéficiaires de ce service sont environ 900 et, à Fredericton et Miramichi, entre 700 et 900.»

Des lacunes

Mme Chadillon-Farinacci signale par ailleurs que M. Higgs semble avoir oublié les «approches de réduction des méfaits» dans sa stratégie, comme la création de centres d’injection supervisés.

Ces établissements permettent aux toxicomanes de consommer des stupéfiants sous la surveillance de professionnels de la santé et de rencontrer des travailleurs sociaux. Ils réduisent les risques d’infection, d’overdoses et d’incivilités, selon la professeure.

«L’abstinence n’est pas réaliste pour la majorité des consommateurs», souligne-t-elle.

Un centre d’injection supervisé, Mme Warren tente justement d’en créer un à Moncton. Elle affirme toutefois ne pas avoir reçu d’aide financière du gouvernement provincial jusqu’à présent.

«Si nous ne traitons pas la pauvreté et le manque de logements dans cette province, nous continuerons d’avoir ces gens qui ont ces problèmes de dépendance extrêmes, prévient-elle en outre. Comment peux-tu participer aux traitements si tu n’as pas une vie stable et que tu n’as pas d’adresse ni de téléphone?»

Concernant les drogues, M. Higgs n’a pas fait d’autres promesses, mais s’est engagé à poursuivre la direction prise par son gouvernement.

Il a rappelé qu’il a lancé en février la création d’équipes d’intervention pour des cas de toxicomanie et de santé mentale. Ce programme pilote de 900 000$ et d’une durée de trois ans prend exemple sur des projets similaires de Fredericton et de Moncton, où des travailleurs sociaux épaulent les policiers.