Kevin Vickers s’engage à couvrir les avortements effectués en clinique

Kevin Vickers estime que tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises doivent «avoir des services égaux» et qu’il ne faut pas qu’il y ait «deux poids, deux mesures». - Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Le chef du Parti libéral promet que l’assurance-maladie couvrira les avortements chirurgicaux effectués en clinique s’il est porté au pouvoir. Son rival progressiste-conservateur souhaite quant à lui maintenir le statu quo.

À l’heure actuelle au Nouveau-Brunswick, les avortements chirurgicaux sont seulement couverts par l’assurance-maladie s’ils sont effectués dans un hôpital.

Les personnes qui veulent interrompre volontairement leur grossesse dans un milieu non hospitalier peuvent se tourner vers la Clinique 554 de Fredericton, mais à leurs propres frais. La procédure coûte de 700 à 850$.

Lors de son point de presse quotidien, mercredi à Fredericton, le chef du Parti libéral a dit que cela changera s’il remporte les élections du 14 septembre. Il s’est engagé à couvrir les avortements effectués en clinique.

«Comme policier, dans le passé, j’ai vu qu’il y a beaucoup de femmes qui sont dans une relation abusive. Et elles ont peur d’avoir un avortement dans un hôpital public. Je pense que c’est vraiment nécessaire qu’elles puissent avoir un avortement dans une clinique privée si elles le veulent», a dit Kevin Vickers.

Pour y arriver, il lui suffira de modifier le règlement 84-20 de la Loi sur le paiement des services médicaux. Une telle modification peut être effectuée sans passer par un vote à l’Assemblée législative.

Mercredi, l’Acadie Nouvelle a demandé à Kevin Vickers s’il améliorera aussi l’accès dans les hôpitaux de la province. En ce moment, seuls les deux hôpitaux de Moncton et celui de Bathurst offrent des avortements chirurgicaux.

Il répondu que tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises doivent «avoir des services égaux» et qu’il ne faut pas qu’il y ait «deux poids, deux mesures».

Il a cependant noté que la pénurie de professionnels de la santé complique l’offre de soins de toutes sortes. «Alors on verra. Mais je suis toujours ouvert à cette possibilité», a-t-il dit.

Blaine Higgs en faveur du statu quo

Quant au chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, il n’améliorera pas l’accès à l’avortement s’il est élu. La situation actuelle est acceptable, selon lui.

«Nous croyons, comme nous l’avons déjà dit clairement, que nous respectons les règles de la Loi canadienne sur la santé», a-t-il dit mardi à Moncton.

Il a rappelé que la pilule abortive a changé la donne et fait baisser la demande pour les avortements chirurgicaux en milieu hospitalier. L’avortement médicamenteux est couvert par l’assurance-maladie depuis juillet 2017.

Il s’est aussi dit «très préoccupé» par l’idée de financer les avortements prodigués dans les cliniques, puisqu’il s’agit d’établissements privés.

Lors du point de presse de mardi, un journaliste est revenu à la charge plus d’une fois pour lui demander pourquoi il n’améliore pas l’accès à l’avortement.

Blaine Higgs, qui a pourtant l’habitude de donner de longues réponses aux questions qui lui sont posées, s’est contenté de répéter la même phrase visiblement préparée.

«Nous pensons que nous fournissons un accès (à l’avortement) et que nous respectons nos obligations en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Nous pensons que nous faisons les deux choses.»

«Un argument fallacieux»

À l’instar de Kevin Vickers, la députée verte sortante et candidate dans Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, souhaite que les avortements chirurgicaux effectués en clinique soient couverts par l’assurance-maladie.

«Je suis heureuse d’apprendre que les libéraux (provinciaux) sont finalement d’accord avec nous, les verts, qu’il faut changer le règlement (84-20)», dit-elle en entrevue téléphonique.

Elle rappelle que la ministre fédérale de la Santé estime que le gouvernement du Nouveau-Brunswick contrevient à la Loi canadienne sur la santé dans ce dossier. «Je suis d’accord avec elle.»

Megan Mitton accuse d’ailleurs Blaine Higgs de jouer avec les mots en affirmant qu’il ne veut pas financer les avortements à la Clinique 554 parce qu’il s’agit d’un établissement privé.

Elle fait remarquer que cette clinique de Fredericton – qui comprend aussi une pratique de médecine familiale – n’est pas plus privée que toutes autres cliniques de la province où les médecins de famille prodiguent des soins couverts par l’assurance-maladie.

«C’est vraiment un argument fallacieux. Les médecins (des autres cliniques) fournissent des soins de santé dans leur clinique tous les jours et sont payés à l’acte. Ce sont des cliniques privées.»

Le règlement 84-20 n’est que «la pointe de l’iceberg»

La présidente par intérim du Regroupement féministe du N.-B., Monique Brideau, demande à tous les partis d’agir pour assurer un meilleur accès à l’avortement chirurgical.

Le financement des procédures effectuées en milieu clinique est l’un des moyens d’y arriver, mais il ne faut pas s’arrêter là, selon elle.

«Le financement des avortements à la Clinique 554, c’est vraiment juste la pointe de l’iceberg pour l’accessibilité», dit-elle.

Monique Brideau rappelle qu’il n’est toujours pas possible d’obtenir un avortement chirurgical – dans un hôpital ou dans une clinique – à l’extérieur de Moncton, Bathurst et Fredericton.