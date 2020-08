Blaine Higgs promet de continuer à investir en santé

Blaine Higgs promet de maintenir la croissance annuelle des dépenses en santé à environ 3% si son gouvernement est réélu. Les médecins de la province réclament deux fois plus.

Le premier ministre sortant a vanté son bilan en santé, jeudi, en soulignant l’augmentation des dépenses en santé prévue dans son budget de mars.

«Nous avons alloué 2,9 milliards $ au financement des soins de santé en général», a-t-il déclaré lors d’un événement de campagne à Woodstock.

«Cela représente une augmentation de 3,9% par rapport à l’année dernière, soit le double du taux d’inflation prévu pour le Nouveau-Brunswick.»

Malgré la pandémie de COVID-19 qui est venue bouleverser les finances de la province, M. Higgs promet de garder le cap en santé.

Au cours des prochaines années, les Néo-Brunswickois peuvent s’attendre à des augmentations annuelles du budget en santé d’environ 3% par année si les progressistes-conservateurs sont réélus, a-t-il indiqué.

Cet objectif semble raisonnable, selon l’économiste indépendant et consultant en politique publique Richard Saillant.

«C’est une promesse que je dirais réaliste pour plusieurs années dans le contexte actuel pour bon nombre de raisons. Le manque de personnel en est une. Le fait que la plupart des autres provinces ont des finances précaires en est une autre», a confié M. Saillant par courriel.

«Éventuellement, par contre, les pressions sur le système de santé vont se faire sentir partout au pays au fur et à mesure que les boomers franchiront le cap des 75 ans (les plus âgés ont 75 ans cette année) et que la concurrence entre provinces pour les professionnels de la santé se fera sentir.»

Pour dépenser davantage en santé, le Nouveau-Brunswick aura besoin de l’aide du gouvernement fédéral, selon Blaine Higgs.

C’est d’ailleurs le point de vue qu’il entend défendre à la fin du mois prochain au Conseil de la fédération s’il est toujours à la tête du gouvernement.

À son avis, Ottawa devrait éponger une part beaucoup plus grande des dépenses en santé comme il le faisait il y a plusieurs décennies.

«Ça permettrait de modifier éventuellement les dépenses de santé à l’avenir en fonction d’une répartition équitable des coûts. Ça permettrait une plus grande flexibilité dans les prochains budgets», a-t-il dit.

La croissance des dépenses en santé prévue dans le budget 2020-2021 comprenait notamment des investissements accrus pour la santé mentale, des vaccins gratuits contre la grippe, un nouveau registre d’immunisation, plus d’infirmières praticiennes et un recrutement des médecins dans les régions rurales.

Insuffisant

Les hausses promises par le Parti progressiste-conservateur risquent toutefois d’être insuffisantes, selon la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

Les médecins demandent plutôt une hausse des dépenses en santé de 6% afin de tenir compte «de l’inflation, de l’augmentation du coût des soins aux aînés et de la croissance globale du système».

Un investissement de cette taille permettrait de répondre aux «besoins fondamentaux» de chaque communauté en matière de santé en plus d’améliorer les soins aux aînés et les soins primaires en général, selon la Société médicale.

L’organisme demande aussi aux partis politiques de s’engager à embaucher 300 nouveaux médecins au cours des quatre prochaines années.

La Société médicale propose également l’ajout de 200 infirmières dans les cabinets de médecin.

Avec la collaboration du journaliste Pascal Raiche-Nogue.