COVID-19: le déficit projeté continue de se creuser

Le ministère des Finances du Nouveau-Brunswick rapporte que le déficit projeté a légèrement augmenté au cours des derniers mois. Le manque à gagner est attribuable en grande partie à la pandémie.

Selon la mise à jour pour le premier trimestre de 2020-2021, qui a récemment été publiée en douce par le gouvernement provincial, l’état des finances publiques a continué à se détériorer au cours des derniers mois.

Le déficit projeté est désormais de 304,9 millions $, soit 5,7 millions $ de plus que prévu en mai. Lors du dépôt du budget, en mars dernier, le ministre des Finances avait prévu un surplus de 92,4 millions $.

Les recettes du gouvernement provincial ont diminué de 302,3 millions $ par rapport aux prévisions budgétaires en raison des répercussions de la COVID-19. Les dépenses ont pour leur part augmenté de 95 millions $, mais ont été compensées en partie par 47,8 millions $ provenant du gouvernement fédéral.

Ces nouvelles ne sont peut-être pas particulièrement réjouissantes, mais une chose est claire; on est encore très loin du scénario catastrophe prédit en mai par la Banque Scotia.

Dans une analyse qui avait retenu l’attention, l’institution financière avait estimé que le Nouveau-Brunswick se dirigeait vers un déficit record de 1,19 milliard de dollars en 2020-2021 .

Loterie vidéo et casinos: 54,2 millions $ de moins que prévu

La paralysie d’une bonne partie de l’économie plus tôt cette année a eu un impact marqué sur les recettes issues des casinos et de la loterie vidéo. Elles devraient être 54,2 millions $ en deçà des projections.

Comme on le sait, la pandémie a entraîné la fermeture temporaire des bars et de bon nombre de restaurants où se trouvent les terminaux de loterie vidéo. Les deux casinos ont eux aussi été forcés de cesser leurs activités.

Le Casino Nouveau-Brunswick, situé à Moncton et le plus important des deux, est toujours fermé. Sur son site, on peut lire que la date de réouverture sera bientôt annoncée.

Quant au casino Grey Rock, situé sur le territoire de la Première Nation malécite du Madawaska (près d’Edmundston), il a repris ses activités le 26 juin.