Internet à haute vitesse: beaucoup de promesses, peu de résultats

Malgré les promesses des gouvernements successifs et les millions investis, de nombreuses communautés ne disposent toujours pas d’un accès suffisant à internet. L’Acadie Nouvelle fait le point sur les progrès récents des fournisseurs traditionnels.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes avait évalué qu’en 2018, 81% des Néo-Brunswickois avaient accès à des services internet offrant des vitesses de 50/10 Mbit/s et un transfert de données illimité, soit le niveau de base dont les Canadiens ont besoin pour participer à l’économie numérique selon le CRTC. Ce pourcentage chute à 63,4% dans les régions rurales de la province, qui restent mieux connectées que dans le reste du pays (40,8%).

Dès la première semaine de campagne, Blaine Higgs s’est engagé à améliorer l’accès à internet dans les régions rurales en s’associant au secteur privé. Le Parti progressiste-conservateur souhaite augmenter la vitesse des services à haut débit à 100 Mo par seconde dans plus de 70 000 foyers d’ici trois ans, mais son chef ne s’est pas engagé à proposer des mesures incitatives ou n’a pas précisé combien son gouvernement serait prêt à investir.

Il ne serait en tout cas pas le premier à mise sur internet pour récolter des votes. En 2018, le gouvernement Gallant avait offert 10 millions $ à l’entreprise Xplornet pour le développement de son réseau sans fil 5G dans les régions rurales.

L’an dernier, le fournisseur assurait que «plus de 83000 foyers et entreprises en milieu rural au Nouveau-Brunswick auront bientôt accès à la dernière technologie internet compatible 5G», après avoir reçu une contribution de 40 millions $ du gouvernement fédéral pour la mise à niveau de centaines de sites.

Le projet n’a pas encore franchi la deuxième phase. Un responsable de la société basée à Woodstock a indiqué à l’Acadie Nouvelle que leur réseau 5G ne dessert actuellement que 15 communautés rurales au Nouveau-Brunswick. Cette nouvelle technologie n’est donc accessible qu’à une petite partie des 706 communautés desservie par Xplornet à travers la province.

Dans une mise à jour publiée cette semaine, la vice-présidente d’Xplornet, Michelle Bourgoin, note que l’expansion du réseau ne peut se faire rapidement.«La construction d’une tour prend trois à douze mois. Les ingénieurs doivent examiner le terrain, planifier les fondations, construire les fondations, attendre les approbations municipales, ce qui prend du temps», explique-t-elle.

Pour le moment, de nombreux clients de régions éloignées n’ont accès qu’aux forfaits internet par satellite d’Xplornet, un service plus cher, plus lent et moins fiable.

En 2016, le gouvernement du Canada avait annoncé un investissement de 500 millions $ sur cinq ans dans le but d’offrir le service internet à large bande dans 300 collectivités rurales et éloignées.

«L’étendue géographique et la faible densité de population sont autant d’obstacles aux investissements du secteur privé dans la construction, l’exploitation et l’entretien des infrastructures», soulignait alors le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.

Au Nouveau-Brunswick, seule Bell a reçu un financement de 1,4 million $ dans le cadre de ce programme.

Le mois dernier, le géant des télécommunications annoncé vouloir étendre la couverture son service internet résidentiel sans fil cet automne pour y inclure les collectivités rurales du Canada atlantique. Bell prévoit de doubler les vitesses de téléchargement jusqu’à 50 Mbit/s et les vitesses de téléversement jusqu’à 10 Mbit/s (50/10).

Contactée par l’Acadie Nouvelle, Isabelle Boulet, porte-parole de la compagnie, n’a pas pu donner un calendrier définitif ni préciser quelles régions pourront bénéficier du service.

«Je ne peux donc pas vous donner de chiffres précis, mais nous couvrirons des dizaines de petites collectivités rurales du Nouveau-Brunswick à partir de l’automne, et au moins 150 000 foyers dans tout le Canada atlantique», écrit-elle.

«Nos réseaux sans fil comprendront des mises à niveau au service 5G lorsque le gouvernement fédéral rendra accessible le spectre sans fil nécessaire.»

Le salut des régions rurales pourrait venir… de l’espace

Pour Rachel Losier, naviguer en ligne grâce au service d’Xplornet, le seul fournisseur disponible dans sa région, peut être une expérience frustrante et douloureuse. La résidente de Beersville, dans l’arrière-pays du comté de Kent, fonde de grands espoirs dans le projet Starlink mené par le géant SpaceX, qui vise à transmettre internet à haut débit depuis l’espace aux régions isolées du continent.

La société SpaceX du milliardaire américain Elon Musk ambitionne de bâtir un réseau internet mondial grâce à une constellation de milliers de satellites en orbite basse.

Le constructeur californien spécialisé dans l’aérospatial prévoit de lancer de 12 000 à 42 000 satellites au cours des prochaines années et annonce déjà une «couverture quasi mondiale du monde peuplé en 2021».

L’entreprise souhaite commencer par desservir les régions rurales des États-Unis et du Canada. En date du 8 août, SpaceX avait déjà procédé au lancement de 595 satellites. Des utilisateurs volontaires seront enrôlés dès cet été pour participer gratuitement à une série de tests dans le cadre d’un programme bêta.

La société a récemment mis à jour le site web du projet afin de permettre aux clients potentiels de «recevoir des mises à jour sur les nouvelles et services disponibles de Starlink dans leurs régions».

Rachel Losier a immédiatement soumis sa candidature et espère une réponse. Sa petite communauté dépend entièrement du service par satellite d’Xplornet.

«C’est plus dispendieux, moins fiable, ça ralentit en cas de tempête et il y a toujours un décalage. Si on dépasse la limite de 125 Gb, on est puni pour le reste du mois. Le débit est ralenti, les images ne s’affichent pas sur Facebook, il devient impossible de regarder une vidéo, ou de télécharger des gros programmes. Ma fille ne veut pas déménager chez nous à cause de ça», peste Mme Losier.

Elle attend beaucoup la venue d’un concurrent. «Tout de suite, on n’a aucun choix, on est pogné avec un service qui fait pitié», soupire-t-elle.

La Néo-Brunswickoise pourrait ne pas avoir à attendre très longtemps.

SpaceX a augmenté la cadence de production de ses petits satellites à 120 par mois, selon une présentation faite à la Commission fédérale américaine des communications le mois dernier. Une vitesse jamais vue auparavant dans le secteur de l’aérospatial.

Aucune date de lancement n’a été annoncée, mais le constructeur prévoyait plus tôt cette année rendre le service disponible dans certaines régions du Canada avant la fin de 2020. En juin, Elon Musk a assuré sur Twitter vouloir faire du développement de l’offre sur le marché canadien «une priorité majeure», évoquant un service destiné avant tout aux régions «à faible densité de population» où l’accès est aujourd’hui «peu fiable, coûteux ou totalement indisponible».

Le fondateur de SpaceX a indiqué que le prix du terminal de l’utilisateur au sol sera situé entre 100$ et 300$, tandis que l’abonnement mensuel ne devrait pas dépasser 80$. La faible altitude des satellites, en orbite à 550 km au-dessus nos têtes, devrait permettre une latence bien plus faible.

Mais il est difficile à cette heure d’évaluer la performance du réseau. Si le milliardaire américain promet, à terme, un débit descendant impressionnant de 1 Gbit/s et une latence inférieure à 20 ms, pour le moment, ce n’est pas la réalité. En l’état, Starlink offre un débit descendant de 60,24 Mbit/s et un débit ascendant de 17,64 Mbit/s dans le meilleur des cas. En ce qui concerne la latence, elle oscille entre 31 et 94 ms.

Reste que si l’entreprise parvient à tenir ses promesses, elle risque bien de donner des sueurs froides à la concurrence.