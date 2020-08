Logement abordable: Kevin Vickers veut «agir immédiatement»

Le chef libéral Kevin Vickers, de passage à Moncton jeudi matin, promet d’investir dans des projets de logement abordable rapidement s’il est élu.

Il accuse le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs d’avoir laissé traîner le dossier alors que du financement est déjà disponible dans le cadre d’une entente bilatérale avec Ottawa.

«M. Higgs n’a aucun plan […] Pour moi, c’est une fausse promesse, je n’ai pas confiance en lui dans ce dossier», dit Kevin Vickers.

Le chef libéral promet de se pencher sur le dossier dans les 30 premiers jours de son mandat s’il est élu le 14 septembre.

Il dit vouloir appuyer Rising Tide, un organisme à but non lucratif dans la région de Moncton qui vise à construire des unités de logement abordable.

La ville de Moncton est aux prises avec un problème d’itinérance de plus en plus important, et l’organisme attend depuis belle lurette d’obtenir un appui financier de la part du gouvernement provincial.

Le premier ministre sortant, Blaine Higgs, a annoncé deux jours plus tôt son intention de poursuivre la mise en oeuvre du plan de logement abordable de son gouvernement.

Cette stratégie de 10 ans, intitulée «Un toit pour tous», a été lancée en 2019.

Le chef progressiste-conservateur affirme que 151 nouvelles unités de logement subventionné seront créées d’ici 2022.

Il espère ainsi se rapprocher de l’objectif d’«éliminer 1200 ménages de la liste d’attente pour un logement subventionné d’ici 2029», un but qui s’inscrit au programme d’une entente fédérale-provinciale sur 10 ans pour le logement abordable.

Selon Blaine Higgs, il y a 450 sans-abri dans la province et 5000 personnes sont inscrites à la liste d’attente pour obtenir un logement subventionné.